В Новосибирске ищут 15-летнего мальчика — он пропал накануне

В Ленинском районе Новосибирска ищут 15-летнего подростка. Как сообщили в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области во «ВКонтакте», Кирилл Горескул исчез накануне.
— С 7 декабря 2023 года его местонахождение неизвестно, — уточнили в поисковом отряде.
Кроме Новосибирска, в сообщении о поиске подростка указан город Рубцовск Алтайского края. Руководитель пресс-службы поискового отряда Ольга Бобкова уточнила НГС, что заявка о пропаже мальчика была принята в Новосибирской области.
— Вчера, 7 декабря, молодой человек вышел из дома в неизвестном направлении и пропал. Исходя из полученных информационным координатором данных, ведётся информационный поиск сразу в двух городах, где предположительно может находиться пропавший, — сообщила специалист.
Рост подростка составляет 164 сантиметра, телосложение нормальное, волосы темно-русые, глаза серые. Мальчик был одет в бело-черную куртку, черные джоггеры, черный с красным свитер, белые кроссовки и белую шапку.