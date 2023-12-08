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В Новосибирске ищут 15-летнего мальчика — он пропал накануне

Его местонахождение неизвестно

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Кроме Новосибирска, в сообщении о поиске подростка указан город Рубцовск

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В Ленинском районе Новосибирска ищут 15-летнего подростка. Как сообщили в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области во «ВКонтакте», Кирилл Горескул исчез накануне.

— С 7 декабря 2023 года его местонахождение неизвестно, — уточнили в поисковом отряде.

Кроме Новосибирска, в сообщении о поиске подростка указан город Рубцовск Алтайского края. Руководитель пресс-службы поискового отряда Ольга Бобкова уточнила НГС, что заявка о пропаже мальчика была принята в Новосибирской области.

— Вчера, 7 декабря, молодой человек вышел из дома в неизвестном направлении и пропал. Исходя из полученных информационным координатором данных, ведётся информационный поиск сразу в двух городах, где предположительно может находиться пропавший, — сообщила специалист.

Рост подростка составляет 164 сантиметра, телосложение нормальное, волосы темно-русые, глаза серые. Мальчик был одет в бело-черную куртку, черные джоггеры, черный с красным свитер, белые кроссовки и белую шапку.

В конце ноября в Новосибирске нашли пропавшую 30-летнюю женщину. Она исчезла 27 октября.

ЛизаАлертПропал подростокПоиск людейЛенинский район
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