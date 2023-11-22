freedom
СЕЙЧАС -10°С
Пробки 3/10
usd 87.87
eur 96.26
Тема дняЧто ответил губернатор на вопросы новосибирцев
Все новости
Все новости

В Новосибирске нашли 30-летнюю Аксинию Шемякину — она пропала почти месяц назад

В день исчезновения женщина ушла с работы, но домой не вернулась

6 933

О том, что женщину нашли, стало известно сегодня, 22 ноября

Поделиться

В Новосибирске нашли, пропавшей 27 октября 30-летней Аксинии Шемякиной. Информация об этом появилась в группе в социальной сети «ВКонтакте» поискового отряда «ЛизаАлерт».

— Найдена, жива, — говорится в посте об исчезновении женщины.

Как ранее сообщили в отряде, женщина пропала 30 октября в Калининском районе, Аксиния вышла с работы, но домой не вернулась. При этом источник НГС объяснил, что сибирячка пропала 27 октября: она ушла в 8 вечера из дома на Родниках, заявление о пропаже написала мать женщины 2 ноября. Известно, что Аксиния уже пропадала.

Знакомая характеризовала женщину, как хорошую и ответственную, которая не пила алкоголь и не буянила, но в личной жизни Аксинии, по ее словам, были проблемы. По предварительным данным, полный тезка последнего сожителя пропавшей был осужден за угон автомобиля и кражу. Знакомая также отмечала, что первый возлюбленный женщины, от которого у нее есть ребенок, терроризировал Аксинию.

По теме

ВолонтерыПоискОтрядЛиза АлертПропала женщина
  • ЛАЙК7
  • СМЕХ8
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter