В Новосибирске нашли 30-летнюю Аксинию Шемякину — она пропала почти месяц назад

В Новосибирске нашли, пропавшей 27 октября 30-летней Аксинии Шемякиной. Информация об этом появилась в группе в социальной сети «ВКонтакте» поискового отряда «ЛизаАлерт».
— Найдена, жива, — говорится в посте об исчезновении женщины.
Как ранее сообщили в отряде, женщина пропала 30 октября в Калининском районе, Аксиния вышла с работы, но домой не вернулась. При этом источник НГС объяснил, что сибирячка пропала 27 октября: она ушла в 8 вечера из дома на Родниках, заявление о пропаже написала мать женщины 2 ноября. Известно, что Аксиния уже пропадала.
Знакомая характеризовала женщину, как хорошую и ответственную, которая не пила алкоголь и не буянила, но в личной жизни Аксинии, по ее словам, были проблемы. По предварительным данным, полный тезка последнего сожителя пропавшей был осужден за угон автомобиля и кражу. Знакомая также отмечала, что первый возлюбленный женщины, от которого у нее есть ребенок, терроризировал Аксинию.