«Было вспышек двенадцать»: что случилось с рейсом Новосибирск-Москва — хронология в одном видео

— Правый двигатель, возле которого сидела я, загорелся еще на взлетно-посадочной полосе. Несколько языков пламени вырвалось, потом мы оторвались от земли. Он вспыхивал раз в несколько секунд, сколько — не знаю, — рассказала НГС пассажирка рейса, пожелавшая не называть свое имя. — Потом подключился второй, вспыхивали одновременно. Вспышек 12, наверное, было, после этого перестали. Было видно, что мы разворачиваемся и идем на посадку.

