«Было вспышек двенадцать»: что случилось с рейсом Новосибирск-Москва — хронология в одном видео

8 декабря утром борт авиакомпании S7, выполнявший рейс Новосибирск-Москва вернулся в аэропорт после 20 минут полета. В этом видео мы коротко рассказываем о том, что произошло с самолетом. Пассажиры заметили возгорание, прокуратура отстранила борт от полетов, а авиакомпания опровергла домыслы пассажиров, которые предположили, что произошло возгорание двигателей.
— Правый двигатель, возле которого сидела я, загорелся еще на взлетно-посадочной полосе. Несколько языков пламени вырвалось, потом мы оторвались от земли. Он вспыхивал раз в несколько секунд, сколько — не знаю, — рассказала НГС пассажирка рейса, пожелавшая не называть свое имя. — Потом подключился второй, вспыхивали одновременно. Вспышек 12, наверное, было, после этого перестали. Было видно, что мы разворачиваемся и идем на посадку.
По ее словам, командир сообщил в микрофон, что у самолета проблемы с двигателем. В авиакомпании позже отметили, что информация о возгорании двигателей не соответствует действительности.
— Во время взлета произошло колебание оборотов двигателей с последующим восстановлением нормальной работы двигателей. Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета для дополнительного осмотра судна. Посадка воздушного судна прошла в штатном режиме, — прокомментировали в пресс-службе S7.
Место происшествия осматривают следователи — их первоначальная версия совпадает с мнением одного из пассажиров.