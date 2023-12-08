freedom
СЕЙЧАС -36°С
Пробки 4/10
usd 92.57
eur 99.81
Тема дняМужчина в шортах устроил пробежку в -36 градусов
Все новости
Все новости
Подробности

«Было вспышек двенадцать»: что случилось с рейсом Новосибирск-Москва — хронология в одном видео

Авиаинцидент произошел сегодня 8 декабря в Толмачево

3 052
Еще чуть-чуть и видео загрузится
В этом видео коротко рассказываем хронологию авиапроисшествия 8 декабря в аэропорту Толмачево

Видео: NGS.RU

8 декабря утром борт авиакомпании S7, выполнявший рейс Новосибирск-Москва вернулся в аэропорт после 20 минут полета. В этом видео мы коротко рассказываем о том, что произошло с самолетом. Пассажиры заметили возгорание, прокуратура отстранила борт от полетов, а авиакомпания опровергла домыслы пассажиров, которые предположили, что произошло возгорание двигателей.

— Правый двигатель, возле которого сидела я, загорелся еще на взлетно-посадочной полосе. Несколько языков пламени вырвалось, потом мы оторвались от земли. Он вспыхивал раз в несколько секунд, сколько — не знаю, — рассказала НГС пассажирка рейса, пожелавшая не называть свое имя. — Потом подключился второй, вспыхивали одновременно. Вспышек 12, наверное, было, после этого перестали. Было видно, что мы разворачиваемся и идем на посадку.

По ее словам, командир сообщил в микрофон, что у самолета проблемы с двигателем. В авиакомпании позже отметили, что информация о возгорании двигателей не соответствует действительности.

— Во время взлета произошло колебание оборотов двигателей с последующим восстановлением нормальной работы двигателей. Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета для дополнительного осмотра судна. Посадка воздушного судна прошла в штатном режиме, — прокомментировали в пресс-службе S7.

Место происшествия осматривают следователи — их первоначальная версия совпадает с мнением одного из пассажиров.

По теме

СамолетЭкстренная посадка
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter