«Выпал с 19-го этажа»: тело человека обнаружили под окнами многоэтажки — там нашли женщину

Днем 3 декабря в Новосибирске под окнами многоэтажного дома нашли тело человека. О происшествии сообщил телеграм-канал «АСТ-54 Black». По его данным, инцидент произошел на улице Сакко и Ванцетти.
— Человек выпал с 19 этажа дома №74 на улице Сакко и Ванцетти, — заявили в телеграм-канале со ссылкой на подписчика.
В пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области НГС уточнили, что на придомовой территории обнаружили тело женщины. Следователи начали проверку.
— Следственным отделом по Октябрьскому району города Новосибирск проводится уголовно-процессуальная проверка по факту обнаружения тела женщины на придомовой территории одного из многоквартирных домов в Октябрьском районе областного центра, — сообщили в ведомстве.
Уточняется, что следователи осмотрели место происшествия и изучают обстоятельства инцидента. По результатам проверки сотрудниками ведомства будет принято решение.
В конце октября в Новосибирске молодой человек выпал из окна дома в Затулинском жилмассиве.