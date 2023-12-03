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«Выпал с 19-го этажа»: тело человека обнаружили под окнами многоэтажки — там нашли женщину

Инцидент произошел в Октябрьском районе

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Следователи начали проверку

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Днем 3 декабря в Новосибирске под окнами многоэтажного дома нашли тело человека. О происшествии сообщил телеграм-канал «АСТ-54 Black». По его данным, инцидент произошел на улице Сакко и Ванцетти.

— Человек выпал с 19 этажа дома №74 на улице Сакко и Ванцетти, — заявили в телеграм-канале со ссылкой на подписчика.

В пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области НГС уточнили, что на придомовой территории обнаружили тело женщины. Следователи начали проверку.

— Следственным отделом по Октябрьскому району города Новосибирск проводится уголовно-процессуальная проверка по факту обнаружения тела женщины на придомовой территории одного из многоквартирных домов в Октябрьском районе областного центра, — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что следователи осмотрели место происшествия и изучают обстоятельства инцидента. По результатам проверки сотрудниками ведомства будет принято решение.


В конце октября в Новосибирске молодой человек выпал из окна дома в Затулинском жилмассиве.

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