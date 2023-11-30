Toyota Mark II сбила пешехода в микрорайоне Юбилейный — погибла женщина

В Новосибирске вечером 30 ноября водитель автомобиля Toyota Mark II сбил 67-летнюю женщину на дороге. Она получила несовместимые с жизнью травмы, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
Авария произошла в 18:45 часов напротив дома №33 по улице Объединения в Калининском районе. По предварительным данным ведомства, 25-летний водитель автомобиля Toyota Mark II ехал по улице Объединения в сторону Дунаевского, когда совершил наезд на пешехода.
Уточняется, что женщина переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода.
— В результате ДТП пешеход-женщина 1956 года рождения, получила травмы несовместимые с жизнью, — указано в сообщении.
На месте ДТП находятся наряд ДПС и следственно-оперативная группа. Специалисты устанавливают обстоятельства происшествия.
Информация о ДТП появилась на сайте 2ГИС. По данным пользователей сервиса, по улице Объединения затруднено движение. Пробка также образовалась на перекрестке дороги по улице Столетова.
Утром 30 ноября в Новосибирске водитель автомобиля «Порше» сбил пешехода на площади Лунинцев. Инцидент попал на видео.