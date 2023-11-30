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Автомобиль сбил пешехода на площади Лунинцев — момент наезда попал на видео

ДТП случилось утром 30 ноября

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ДТП произошло примерно в 08:32 часов

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В Новосибирске утром 30 ноября водитель автомобиля сбил пешехода. Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения.

Инцидент произошел примерно в 08:32 часов на площади Лунинцев. Запись произошедшего опубликовали на сайте «Электронный город».

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Момент аварии попал на видео

Видео: «Электронный город»

На кадрах видно, как человек переходит дорогу, когда его сбивает автомобиль белого цвета. Затем машина тормозит и остается на месте аварии.

НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску с просьбой прокомментировать ситуацию.


В конце ноября в Новосибирской области в суд передали дело водителя, который насмерть сбил женщину. Следствие установило, что мужчина был пьян.

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