Автомобиль сбил пешехода на площади Лунинцев — момент наезда попал на видео

В Новосибирске утром 30 ноября водитель автомобиля сбил пешехода. Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения.
Инцидент произошел примерно в 08:32 часов на площади Лунинцев. Запись произошедшего опубликовали на сайте «Электронный город».
На кадрах видно, как человек переходит дорогу, когда его сбивает автомобиль белого цвета. Затем машина тормозит и остается на месте аварии.
НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску с просьбой прокомментировать ситуацию.
В конце ноября в Новосибирской области в суд передали дело водителя, который насмерть сбил женщину. Следствие установило, что мужчина был пьян.