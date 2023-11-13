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Мальчик сделал фейк: ребенок в Новосибирске обманул мать, заявив о мужчине с ножом — школьник не хотел на уроки

Официального подтверждения данным на момент публикации нет

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Источник НГС заявил, что данные об инциденте — фейк

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Источник НС в правоохранительных органах опроверг данные о том, что в Новосибирске неизвестный пристал к ребенку с ножом на Ключ-Камышенском плато. Информация о происшествии появилась днем 13 ноября.

— Это фейк. Ребенок сочинил, видимо, для того, чтобы в школу не пойти, — заявил источник.

Официального подтверждения данным на момент публикации нет. В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области редакции НГС сообщали, что мать ребенка написала заявление в отдел полиции. Сотрудники ведомства выясняют обстоятельства инцидента.

Пересказ истории сибирячки опубликовало издание «Прецедент». Со ссылкой на слова женщины в нем сообщили, что сын сибирячки пошел в школу, когда к нему подошел мужчина с ножом в руках.

Он заявил, что «мама просила его подвести». После этого ребенок достал телефон и начал звонить матери, в результате чего неизвестный отступил, а мальчик смог убежать.

В начале ноября в соцсетях Новосибирска опубликовали сообщение об украденном ребенке в Первомайском районе. В городе якобы появился мужчина, который предлагает конфеты и ворует детей. В Следственном комитете и МВД заявили, что информации о похищении детей нет.

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ФейкДетиШколаНеизвестныйПолицияКлюч-Камышенское плато
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