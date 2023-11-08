«Предлагает конфеты»: жителей Новосибирска пугают сворованным мальчиком — заявлений о пропаже детей нет

В социальных сетях появилось сообщение об украденном ребенке в Первомайском районе Новосибирска. В городе якобы появился мужчина, который предлагает конфеты и ворует детей.
Местная жительница заявила о якобы похищение маленького мальчика и предупредила жителей района.
— На Первомайском районе ходит мужчина в черной куртке, с маленькой собачкой. Подходит к детям, предлагает конфеты и погладит собаку при это воруя их, — написала женщина.
Никаких подтверждений в посте не было. В Следственном комитете по Новосибирской области заявили, что заявлений о похищении детей не поступало.
В начале ноября жители Новосибирска снова начали получать в чатах тревожные сообщения о ядовитых духах. Парфюм якобы предлагают понюхать на улице, после чего люди получают отравление.