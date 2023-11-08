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«Предлагает конфеты»: жителей Новосибирска пугают сворованным мальчиком — заявлений о пропаже детей нет

Жительница заявила, что в Первомайском районе появился мужчина, ворующий детей

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Сообщение появилось сегодня, 8 ноября

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В социальных сетях появилось сообщение об украденном ребенке в Первомайском районе Новосибирска. В городе якобы появился мужчина, который предлагает конфеты и ворует детей.

Местная жительница заявила о якобы похищение маленького мальчика и предупредила жителей района.

— На Первомайском районе ходит мужчина в черной куртке, с маленькой собачкой. Подходит к детям, предлагает конфеты и погладит собаку при это воруя их, — написала женщина.

Никаких подтверждений в посте не было. В Следственном комитете по Новосибирской области заявили, что заявлений о похищении детей не поступало.

В начале ноября жители Новосибирска снова начали получать в чатах тревожные сообщения о ядовитых духах. Парфюм якобы предлагают понюхать на улице, после чего люди получают отравление.

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