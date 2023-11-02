«Понюхал и загнулся»: новосибирцев снова начали пугать рассылкой о ядовитых духах — что говорят в полиции

Жители Новосибирска снова начали получать в чатах тревожные сообщения о ядовитых духах. Парфюм якобы предлагают понюхать на улице, после чего люди получают отравление.
— В аэропорту стояли два таксиста. Подошли две женщины, одному дали духи понюхать, — заявили в аудиосообщении, которое переслали и корреспонденту НГС. — Тот понюхал, другой понюхал. Один успел доехал до кафе и ему стало плохо, он остановился. Скорую успели вызвать, по-моему, успели спасти. Второй мужик даже из аэропорта не успел выехать: шлагбаум открылся, и он (мужчина, — прим.ред.) загнулся.
В пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу НГС уточнили, что сообщений и заявлений по данному факту не поступало.
— Никаких сообщений не было зарегистрировано. Также не поступала информация о том, что требовалась кому-то медицинская помощь, либо была установлена какая-либо смерть на территории аэровокзального комплекса, даже на близлежащей территории. Поэтому полагаю, что информация не соответствует действительности, — сообщили НГС в пресс-службе ведомства.
Информация о ядовитых духах также распространялась в Новосибирске весной этого года. Горожан предупреждали, что на улицах предлагают понюхать опасный парфюм, после чего человек умирает. В полиции также уточняли, что информация не соответствует действительности.
В конце октября новосибирцы начали получать сообщения о ворах, которые, притворяясь волонтерами, предлагают медицинские маски, пропитанные наркотиком. В МВД предупредили, что и эта информация является фейковой.