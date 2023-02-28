freedom
СЕЙЧАС -4°С
Пробки 4/10
usd 75.43
eur 79.62
Тема дняРаспустили сообщество «Анти-Редан»
Все новости
Все новости

«Понюхал и умер через час»: массовая рассылка предупреждений о ядовитых духах пугает новосибирцев — что говорят в МВД

Также в рассылке предупреждают об отравленных деньгах

4 363

Новосибирцы пугают друг друга отравленными духами и диверсантами

Поделиться

Новосибирцам начали приходить сообщения, предупреждающие о том, что на улице предлагают понюхать ядовитые духи.

— Предлагают понюхать парфюм, и якобы через час человек умирает, — говорится в сообщениях. — Также какие-то отравленные деньги разбрасывают в надежде, что какой-нибудь ребенок их поднимет.

Часто сообщения записаны голосом и содержат отсылку к тому, что массовые отравления уже происходили в другом регионе. Привести дословную расшифровку еще двух вариантов предупреждения мешает обилие ненормативной лексики.

НГС обратился в полицию, чтобы узнать, безопасно ли нюхать парфюм, если его предлагают купить на улице. В пресс-службе регионального главка МВД журналистов заверили, что оснований для паники нет.

— В полицию заявлений по поводу отравлений загадочными духами и отравленными банкнотами не поступало, — прокомментировали в пресс-службе.

Доследственную проверку по факту рассылок ведомство не проводит из-за отсутствия обращений.

В начале февраля полиция Новосибирской области проверяла информацию из рассылки в школьных и родительских чатах микрорайона ОбьГЭС (Советский район Новосибирска). Жителей в ней пугали маньяком, который якобы пристает то к женщинам, то к девочкам.

ГУ МВД по Новосибирской областиМассовая рассылкаПарфюмФейки
  • ЛАЙК3
  • СМЕХ16
  • УДИВЛЕНИЕ3
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter