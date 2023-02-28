«Понюхал и умер через час»: массовая рассылка предупреждений о ядовитых духах пугает новосибирцев — что говорят в МВД

Новосибирцам начали приходить сообщения, предупреждающие о том, что на улице предлагают понюхать ядовитые духи.
— Предлагают понюхать парфюм, и якобы через час человек умирает, — говорится в сообщениях. — Также какие-то отравленные деньги разбрасывают в надежде, что какой-нибудь ребенок их поднимет.
Часто сообщения записаны голосом и содержат отсылку к тому, что массовые отравления уже происходили в другом регионе. Привести дословную расшифровку еще двух вариантов предупреждения мешает обилие ненормативной лексики.
НГС обратился в полицию, чтобы узнать, безопасно ли нюхать парфюм, если его предлагают купить на улице. В пресс-службе регионального главка МВД журналистов заверили, что оснований для паники нет.
— В полицию заявлений по поводу отравлений загадочными духами и отравленными банкнотами не поступало, — прокомментировали в пресс-службе.
Доследственную проверку по факту рассылок ведомство не проводит из-за отсутствия обращений.
В начале февраля полиция Новосибирской области проверяла информацию из рассылки в школьных и родительских чатах микрорайона ОбьГЭС (Советский район Новосибирска). Жителей в ней пугали маньяком, который якобы пристает то к женщинам, то к девочкам.