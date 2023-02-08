«Хватает девочек, пытается затащить в машину»: полиция проверяет рассылку в чатах о маньяке с ОбьГЭС

В ноябре 2022 года в соцсетях одного из районов Новосибирска появилась фотография листовки, на которой жителей предупреждали о «маньяке». На фото использовали фотографию мужчины и его имя и фамилию. В полиции заявили, что такие ориентировки не распространяли и подобные заявления в органы не поступали.