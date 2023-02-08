«Хватает девочек, пытается затащить в машину»: полиция проверяет рассылку в чатах о маньяке с ОбьГЭС

Полиция Новосибирской области проверяет информацию из рассылки в школьных и родительских чатах микрорайона ОбьГЭС (Советский район Новосибирска). Жителей пугают маньяком: он якобы пристает то к женщинам, то к девочкам.
— Данная информация, выявленная в сети Интернет, проверяется сотрудниками полиции, — сообщили
Одно сообщение предупреждает взрослых женщин:
— Около 40, черная куртка, синие кроссовки, черная шапка. С ножом пристает к женщинам в темное время суток. На ГЭСе.
Также есть предупреждения для родителей:
— На ОбьГЭСе ходит мужчина, хватает девочек, пытается затащить в машину. Заявления в полицию написаны, его ищут. Берегите детей!
Вместе с сообщениями пересылается и фото подозрительного мужчины. Ряд пользователей усомнились в достоверности истории с мужчиной, назвав ее «вбросом».
В ноябре 2022 года в соцсетях одного из районов Новосибирска появилась фотография листовки, на которой жителей предупреждали о «маньяке». На фото использовали фотографию мужчины и его имя и фамилию. В полиции заявили, что такие ориентировки не распространяли и подобные заявления в органы не поступали.