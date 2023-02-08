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Тема дняРассылка о маньяке на ОбьГЭСе
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«Хватает девочек, пытается затащить в машину»: полиция проверяет рассылку в чатах о маньяке с ОбьГЭС

По школьным и родительским чатам пошли сообщения о неизвестном, который ходит с ножом

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Полиции предстоит установить, имеет ли какие-то основания информация из чатов

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Полиция Новосибирской области проверяет информацию из рассылки в школьных и родительских чатах микрорайона ОбьГЭС (Советский район Новосибирска). Жителей пугают маньяком: он якобы пристает то к женщинам, то к девочкам.

— Данная информация, выявленная в сети Интернет, проверяется сотрудниками полиции, — сообщили 8 февраля в пресс-службе областного главка полиции.

Одно сообщение предупреждает взрослых женщин:

— Около 40, черная куртка, синие кроссовки, черная шапка. С ножом пристает к женщинам в темное время суток. На ГЭСе.

Также есть предупреждения для родителей:

— На ОбьГЭСе ходит мужчина, хватает девочек, пытается затащить в машину. Заявления в полицию написаны, его ищут. Берегите детей!

Вместе с сообщениями пересылается и фото подозрительного мужчины. Ряд пользователей усомнились в достоверности истории с мужчиной, назвав ее «вбросом».

В ноябре 2022 года в соцсетях одного из районов Новосибирска появилась фотография листовки, на которой жителей предупреждали о «маньяке». На фото использовали фотографию мужчины и его имя и фамилию. В полиции заявили, что такие ориентировки не распространяли и подобные заявления в органы не поступали.

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