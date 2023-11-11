«Ест только через трубочку»: в Татарске школьницу ударили ногой по голове — подробности инцидента

11-летняя девочка из Новосибирской области, которую ударили в одной из школ Татарска, находится в больнице. Подробности нападения корреспонденту НГС рассказала мать пострадавшей Елена.
По словам женщины, 8 ноября она отправила дочь в школу, а сама пошла на работу. Примерно в 11 утра Елене позвонила классный руководитель и сообщила, что девочку побили. Елену подменили на работе, и она пришла в школу. Оказалось, что ее дочь ударил по голове ногой 13-летний мальчик.
— Дочка одевалась на урок физкультуры, выходила из спортзала, а мальчик стоял на скамейке. Сначала он махал руками у нее перед лицом, как будто сейчас ударит, толкал. Потом залез на скамейку, стал разворачивать и ударил ей ногой по голове, удар был в прыжке. Попал тыльной частью ноги, задел челюсть, ухо, висок, был сильный удар по левой стороне головы, — рассказала НГС Елена.
По словам матери, у девочки после удара закружилась голова, ухудшилось самочувствие. Когда Елена пришла в школу, то увидела, что ее дочь была в учительской.
— Я заказала такси и увезла дочку в больницу, оттуда сообщили все в ПДН, направили на консультацию стоматолога, невролога, хирурга. Сделали снимки, выявили травму головы, сотрясение, а КТ показало, что выбита челюсть. Вчера челюсть вправляли, сейчас у дочки повязка на голове, ест только через трубочку, — говорит мама пострадавшей.
Сейчас пятиклассница, по словам Елены, находится в больнице, в отделении хирургии, врачи оставили девочку под наблюдением. Пока женщине не предоставили справку с диагнозом дочери.
— Какие будут последствия у дочки после травмы — непонятно, — говорит Елена.
НГС пытался связаться с директором школы, но там сообщили, что в субботу руководителя нет. Ранее в администрации Татарского района подтвердили факт инцидента. Ситуация находится на контроле, в случившемся разбирается полиция.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что уточняют информацию о происшествии. НГС также направил запрос в пресс-службу регионального министерства образования.
Несколько дней назад несколько матерей школьников заявили об издевательствах одного из девятиклассников. По их словам, парень ведет себя неуправляемо и обижает их детей.