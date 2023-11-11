«Ест только через трубочку»: в Татарске школьницу ударили ногой по голове — подробности инцидента

НГС пытался связаться с директором школы, но там сообщили, что в субботу руководителя нет. Ранее в администрации Татарского района подтвердили факт инцидента. Ситуация находится на контроле, в случившемся разбирается полиция.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что уточняют информацию о происшествии. НГС также направил запрос в пресс-службу регионального министерства образования.