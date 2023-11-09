«Снял штаны и угрожал»: родители школьников в Новосибирской области заявили на девятиклассника — он измывается над детьми

Она уточнила, что пока работу ведут в МВД. При этом, с ее слов, родители на проблемного школьника не имеют практически никакого влияния — он 2 раза уходил из дома и его искали с полицией.



— То, что в наших полномочиях, мы делаем все, больше по нашим должностным обязанностям и по нашему функционалу ничего не можем сделать. Профилактические беседы постоянно с ним и с родителями проводим, но пока положительного результата ждем. Будет по нему точно суд, а там уже посмотрим, — отметила замдиректора.

