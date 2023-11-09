«Снял штаны и угрожал»: родители школьников в Новосибирской области заявили на девятиклассника — он измывается над детьми

В одном из сел Черепановского района Новосибирской области несколько матерей школьников заявили об издевательствах одного из девятиклассников. По их словам, парень ведет себя неуправляемо и обижает их детей. Сибирячки обратились с жалобами в полицию и редакцию НГС
Мнение родителей
Как рассказала одна из матерей, Мария (здесь и далее имена изменены по просьбе героев публикации), с ее 12-летним сыном в школе случилась неприятная ситуация. Якобы в школьном туалете стояли мальчишки из разных классов, и один из девятиклассников Николай снял штаны и нижнее белье и угрожал заставить сына Марии делать минет. Женщина случайно узнала о произошедшем от соседского мальчика, сам он не признавался.
— Это случилось, я не знала, как на это реагировать. А 9 октября еще над одним мальчиком (издевались), только уже в ухо хотели засунуть. Двое великовозрастных держали мальчика, а тот, что перед моим прежде тряс, говорил: «Сейчас тебе в ушко засуну. На телефон его снимали. Я написала заявление в полицию 12 октября. В ПДН один раз нас вызвали, и тишина. Уже месяц прошел, — рассказала корреспонденту НГС сибирячка.
По ее словам, за год до этих событий был еще один конфликт с тем же парнем, но его замяли. Якобы Николай угрожал и угрожает своей однокласснице, что изнасилует ее. Буллинг и троллинг, со слов Марии, не прекращается. Директор, уверена женщина, ничего не предпринимает, а лишь переживает за школу. Николай же, по ее словам, после заявлений обозлился еще сильнее и требовал деньги с ее сына при преподавателе.
По словам Марии, не удается добиться решения проблемы и с помощью родителей старшеклассника. Представитель ПДН и участковый проводили беседу с проблемным подростком, но издевательства не прекратились, уверяет Мария.
Лидия, мамы второго пострадавшего мальчика и одноклассницы Николая подтвердили, что тоже обращались в полицию.
— Я думаю, Коля обижает мою дочь потому, что нелюбимый ребенок в семье. А я постоянно в школе нахожусь, приду и дочь поцелую. Он видел, что ребенок любимый, нужный, из-за этого у него агрессия к ней, — уверена Лидия.
При этом, женщина заметила: в школе ее поддерживают и всячески помогают.
Что говорят в полиции и СК
На момент публикации материала корреспонденту НГС не удалось связаться с родителями Коли. В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС сначала не смогли подтвердить и прокомментировать информацию. Позже отметили, что нужно обратиться в СУ СКР по региону. В следственном управлении сообщили, что женщины направили обращения в МВД 12 октября, и срок рассмотрения обращений еще не подошел. Позже в ведомстве уточнили, что сейчас следственными органами по этому факту проводится уголовно-процессуальная проверка.
Позиция школы
В школе отрицают, что не принимают никаких мер в сложившейся ситуации. Там отметили, что по Николаю в учебном заведении собрали все бумаги, а работу с ним ведут с тех времен, когда он учился в 5 классе.
— Мы отреагировали, всегда на такие моменты реагируем. На перемене ходим, дежурим. У нас полиция с ПДН тут жила, участковый неделю работал. Проводили профилактическую работу, узнавали, что и как. Все документы в отделе РУВД полиции находятся, ждем результата. В школу заявления от мам не поступали. Мы работали с девочкой, с ее мамой, сегодня после уроков у нас опять беседа с ребятами 9-го класса, — отметила заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе.
Она уточнила, что пока работу ведут в МВД. При этом, с ее слов, родители на проблемного школьника не имеют практически никакого влияния — он 2 раза уходил из дома и его искали с полицией.
— То, что в наших полномочиях, мы делаем все, больше по нашим должностным обязанностям и по нашему функционалу ничего не можем сделать. Профилактические беседы постоянно с ним и с родителями проводим, но пока положительного результата ждем. Будет по нему точно суд, а там уже посмотрим, — отметила замдиректора.
Ранее НГС писал об еще одном конфликте, который произошел в школе №25 поселка Кудряшовский. Там, со слов директора учебного заведения, конфликт разгорелся сначала между школьниками, а затем перерос во вражду их мам.