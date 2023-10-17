freedom
СЕЙЧАС +12°С
Пробки 3/10
usd 97.29
eur 102.52
СрочноНовосибирцы заметили пятно на поверхности Оби
Все новости
Все новости

«Дал леща»: в школе под Новосибирском один мальчик напал на другого - прокуратура проверяет сообщение про буллинг

Затяжной конфликт происходит в школе №25 поселка Кудряшевский

1 262

Конфликт начался в школе поселка Кудряшевский еще в мае

Поделиться

В поселке под Новосибирском в мае 2023 года случился конфликт между одноклассниками. Об этом сообщил директор учебного заведения. В ситуации с тех пор разбираются полицейские, вмешалась прокуратура. Директор школы уверен, что конфликт раздувают матери школьников. Об этом он рассказал НГС.

Что говорят в школе

Директор школы №25 поселка Кудряшевский Максим Веревкин в беседе с корреспондентом НГС объяснил, что конфликт между детьми случился в мае 2023 года. Мама пострадавшего написала заявление в полицию из-за того, что одноклассник ее сыну «дал леща».

– Я не оправдываю эту ситуацию, но очень обидно, что раздувают из мухи слона, – заключил директор учебного заведения.

Максим Веревкин пояснил, что дети помирились и давно не конфликтуют. При этом, мамы школьников продолжают ссориться.

– Один из мальчиков, каратист, не обижает и никогда не обижал других детей, хороший мальчик. Между мальчиками произошел инцидент, ударил один другого по щеке ладошкой. Мальчик не настолько мощный, чтобы у второго от этого удара ЧМТ образовалась. Никого он не буллит. Мамы мальчиков между собой ссорятся, а мальчики продолжают учиться в одном классе, общаться, и друг другу помогать. Конфликт родителей тут. Обе мамы там хороши. Одна делала записи, как ее другая чихвостила, а как она ее обзывала – не делала, – отметил Максим Веревкин.

Подключилась прокуратура

В дело вмешалась прокуратура, она уже проводит проверку.

– Прокуратура Новосибирского района организовала проверку по информации о буллинге в Кудряшовской школе, – сообщили в ведомстве.

Прокуратура проверит, насколько в школе следят за детьми, за правонарушениями среди школьников, а также дадут оценку мерам, которые принимают в школе для безопасности детей.

Информация о том, что один из детей избивает, буллит и держит в страхе одноклассников, поступала и в полицию. При этом, еще в мае 2023 года. Это подтвердили корреспонденту НГС в ведомстве. При этом, проверка до сих пор не завершилась. Результаты находятся на контроле прокуратуры.

– Информация зарегистрирована в мае месяце этого года. Проводится проверка. Ребенок направлен на судмедэкспертизу. Проводится экспертиза, полиция в курсе. Работаем, – пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области НГС.

В Новосибирске нередко происходят инциденты с избиениями и травлей в школе. А в мае 16-летняя сибирячка даже призналась Ксении Собчак в том, что стала жертвой травли в школе. Девушка поделилась неприятными воспоминаниями об унижениях.

По теме

ДетиШколаКонфликтКудряшевскийДраки
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter