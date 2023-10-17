«Дал леща»: в школе под Новосибирском один мальчик напал на другого - прокуратура проверяет сообщение про буллинг

– Я не оправдываю эту ситуацию, но очень обидно, что раздувают из мухи слона, – заключил директор учебного заведения.



Максим Веревкин пояснил, что дети помирились и давно не конфликтуют. При этом, мамы школьников продолжают ссориться.



– Один из мальчиков, каратист, не обижает и никогда не обижал других детей, хороший мальчик. Между мальчиками произошел инцидент, ударил один другого по щеке ладошкой. Мальчик не настолько мощный, чтобы у второго от этого удара ЧМТ образовалась. Никого он не буллит. Мамы мальчиков между собой ссорятся, а мальчики продолжают учиться в одном классе, общаться, и друг другу помогать. Конфликт родителей тут. Обе мамы там хороши. Одна делала записи, как ее другая чихвостила, а как она ее обзывала – не делала, – отметил Максим Веревкин.

