«Было такое, что мне харкали в ноги»: 16-летняя сибирячка призналась Ксении Собчак в том, что стала жертвой травли в школе

Со временем Божена жаловалась на поведение одноклассников всё чаще, приходила домой в слезах. К концу года Елена Качан поняла, что ее дочь травят.

— Всё постепенно нарастало, сначала были какие-то разговоры за спиной: «Она не так выглядит, не так говорит». Потом стали оскорблять в лицо, — поделилась Божена на интервью Собчак. — Я много думала на эту тему, но всё сходится к тому, что причины как таковой не было. Я этим людям не делала ничего, кроме попытки подружится. Было такое, что мне харкали в ноги. Ситуация, которая стала последней точкой, — когда ко мне подошли и сказали: «Ходи и оборачивайся».

