«Было такое, что мне харкали в ноги»: 16-летняя сибирячка призналась Ксении Собчак в том, что стала жертвой травли в школе

16-летняя жительница Новосибирска Божена Качан снялась в документальном фильме Ксении Собчак о школьной травле. Девушка рассказала о том, как стала жертвой буллинга после смены школы.
В 2017 году 10-летняя Божена Качан заняла 1-е место в общероссийском конкурсе красоты среди детей. Тогда девочка мечтала о модельной или актерской карьере. Ее мама Елена вспоминает, что в школе Божена была старостой класса и «пользовалась популярностью». Всё изменилось, когда семья Божены переехала из центра города и девочке пришлось поменять учебное заведение.
— Поначалу она не говорила. Каждый день я ее спрашивала, как дела в школе. Она начала говорить: «Вот, этот мальчик на меня сматерился». Ну и вроде это такие мелочи, я понимала, что ребенок новенький, плюс в самом начале подросткового периода дети агрессивные. А тут появляется девочка, симпатичная, еще и увлекается кей-попом, — рассказала мама Божены Елена Качан.
Со временем Божена жаловалась на поведение одноклассников всё чаще, приходила домой в слезах. К концу года Елена Качан поняла, что ее дочь травят.
— Всё постепенно нарастало, сначала были какие-то разговоры за спиной: «Она не так выглядит, не так говорит». Потом стали оскорблять в лицо, — поделилась Божена на интервью Собчак. — Я много думала на эту тему, но всё сходится к тому, что причины как таковой не было. Я этим людям не делала ничего, кроме попытки подружится. Было такое, что мне харкали в ноги. Ситуация, которая стала последней точкой, — когда ко мне подошли и сказали: «Ходи и оборачивайся».
В один из дней Божену подкараулили несколько одноклассниц и собрались избить. Драки удалось избежать благодаря классному руководителю:
— У нее просто чудом было окно, она спустилась на первый этаж и разогнала эту шайку, — вспоминает мама Божены Елена Качан.
Елена рассказала Ксении Собчак, что она пыталась поговорить с родителями обидчиков своей дочери, но ситуация не изменилась. Божена проучилась в новой школе больше года, и Елена решила перевести ее на домашнее обучение. Сейчас девушка заканчивает школу дома. Травля отразилась на здоровье Божены: у нее началась нервная анорексия, какое-то время она занималась с психологом.
Сама Божена называет свою историю «не такой уж жестокой». При этом последствия школьного буллинга могут быть очень серьезными.
В феврале НГС рассказывал историю 13-летней девочки, которая пыталась покончить с собой. Ее мама заявила о травле в школе и жестокости учителей.