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СрочноЗаявили об избиении девочки в школе
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В Новосибирской области заявили об избиении девочки в школе — что об этом известно

Инцидент произошел в Татарском районе

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В администрации района сообщили, что «инцидент имеет место»

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В соцсетях Новосибирской области сообщили о нападении на подростка в Татарске. Как заявили в паблике «Татарск — Online» во «ВКонтакте», девочку избили в школе.

— Почему все молчат о вопиющем случае, произошедшем в 10-й школе, — пишет автор поста.

В комментариях под постом появилось сообщение официальной группы администрации Татарского района во «ВКонтакте». В нем указали, что «инцидент имеет место».

—Инцидент имеет место. По данному факту разбирается полиция. Ситуация взята на контроль администрации района. Выводы будут сделаны по результатам проверки, — заявили в администрации района.

НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой уточнить детали происшествия и сообщить, действительно ли ведомство проводит проверку.

.9 ноября НГС сообщил, что в одном из сёл Новосибирской области несколько матерей школьников заявили об издевательствах одного из девятиклассников. Женщины обратились с жалобами в полицию.

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