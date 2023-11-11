В Новосибирской области заявили об избиении девочки в школе — что об этом известно

В соцсетях Новосибирской области сообщили о нападении на подростка в Татарске. Как заявили в паблике «Татарск — Online» во «ВКонтакте», девочку избили в школе.
— Почему все молчат о вопиющем случае, произошедшем в 10-й школе, — пишет автор поста.
В комментариях под постом появилось сообщение официальной группы администрации Татарского района во «ВКонтакте». В нем указали, что «инцидент имеет место».
—Инцидент имеет место. По данному факту разбирается полиция. Ситуация взята на контроль администрации района. Выводы будут сделаны по результатам проверки, — заявили в администрации района.
НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой уточнить детали происшествия и сообщить, действительно ли ведомство проводит проверку.
.9 ноября НГС сообщил, что в одном из сёл Новосибирской области несколько матерей школьников заявили об издевательствах одного из девятиклассников. Женщины обратились с жалобами в полицию.