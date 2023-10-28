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Новосибирцы заявили о детях, которые нападают на людей — делом заинтересовался Бастрыкин

Следователи организовали проверку

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По данному факту в СУ СК России по Новосибирской области организовали проверку

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по жалобам жителей Новосибирской области. Сибиряки заявили о нападении детей на людей, сообщается на странице «Следственны комитет РФ» во «ВКонтакте».

В сообщении указано, что в соцсетях появилась информация о конфликтах среди жителей микрорайона Хилокский и посёлка Восход.

— Поводом для жалоб стали противоправные действия детей мигрантов, которые нападают на людей, — сообщили в Следственном комитете. — По данному факту следственными органами СУ СК России по Новосибирской области организована процессуальная проверка.

Председатель Следственного комитета России поручил руководителю новосибирских следователей доложить о ходе проверки. Глава ведомства также поручил сообщить об установленных специалистами обстоятельствах.

В июне в Сети распространилось видео, на котором дети на вид лет 5–7 играют с ножами во дворе многоквартирного дома. Из-за записи проверки начали прокуратура и полиция.

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