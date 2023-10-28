Новосибирцы заявили о детях, которые нападают на людей — делом заинтересовался Бастрыкин

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по жалобам жителей Новосибирской области. Сибиряки заявили о нападении детей на людей, сообщается на странице «Следственны комитет РФ» во «ВКонтакте».
В сообщении указано, что в соцсетях появилась информация о конфликтах среди жителей микрорайона Хилокский и посёлка Восход.
— Поводом для жалоб стали противоправные действия детей мигрантов, которые нападают на людей, — сообщили в Следственном комитете. — По данному факту следственными органами СУ СК России по Новосибирской области организована процессуальная проверка.
Председатель Следственного комитета России поручил руководителю новосибирских следователей доложить о ходе проверки. Глава ведомства также поручил сообщить об установленных специалистами обстоятельствах.
В июне в Сети распространилось видео, на котором дети на вид лет 5–7 играют с ножами во дворе многоквартирного дома. Из-за записи проверки начали прокуратура и полиция.