Родители-сыроеды заморили до смерти двухлетнюю дочь

В Красноярске следком предъявил обвинение родителям-сыроедам, у которых умерла дочь. Как сообщают наши коллеги из издания NGS24.RU, 35-летний отец и 36-летняя мать жили с тремя детьми. В апреле этого года младшая дочка скончалась. Оказалось, что родители практиковали сыроедение (ели сырые продукты, без варки и жарки), а также полностью отказались от мяса, рыбы, яиц, молочки и лечились средствами нетрадиционной медицины.

