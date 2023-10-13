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Родители-сыроеды заморили до смерти двухлетнюю дочь

Девочка заболела в апреле, но родители не стали обращаться к врачам

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Слева — холодильник семьи, снятый следователем. Справа — родители в ожидании дочери

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В Красноярске следком предъявил обвинение родителям-сыроедам, у которых умерла дочь. Как сообщают наши коллеги из издания NGS24.RU, 35-летний отец и 36-летняя мать жили с тремя детьми. В апреле этого года младшая дочка скончалась. Оказалось, что родители практиковали сыроедение (ели сырые продукты, без варки и жарки), а также полностью отказались от мяса, рыбы, яиц, молочки и лечились средствами нетрадиционной медицины.

По данным следователей, у малышки развилась анемия. В апреле она заболела, но родители не стали обращаться к врачам. Спустя два дня девочка скончалась, ей было два года. Выяснилось, что у ребенка был коронавирус.

В доме остаются еще два ребенка — 7 и 4 лет. Семью взяли на контроль органы опеки, началась процедура по ограничению родительских прав. Родителей обвиняют в неисполнении обязанностей и заведомом оставлении без помощи, максимальные наказания по этим статьям — 3 года и 1 год лишения свободы соответственно.

По словам следователей, отец и мать отрицают, что они веганы и сыроеды, — говорят, что имели проблемы с ЖКТ, поэтому не употребляли многие продукты, а детей кормили тем же, что ели сами. Судя по странице в соцсети, семья несколько лет назад открыла свой бизнес по продаже домашнего сыродавленного масла, но вскоре после смерти дочери закрыла его.

Это уже не первый случай смерти ребенка в семье сыроедов в этом году. В Сочи в семье сыроедов, которые переехали на курорт из Санкт-Петербурга, умер месячный младенец. По данным СМИ, его отец, 43-летний блогер Максим Лютый, пытался перевести малыша на праноедение — диету, при которой люди «питаются солнцем», обходясь без пищи и воды.

А в августе 39-летняя блогер-сыроед Жанна Самсонова, или Жанна Д’арт, как она сама называла себя в соцсетях, скончалась в Малайзии. Предположительная причина смерти — истощение или инфекция. Последние 17 лет женщина путешествовала по разным странам Азии, занималась йогой, духовными практиками и пропагандировала отказ от мяса.

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