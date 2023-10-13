Родители-сыроеды заморили до смерти двухлетнюю дочь

В Красноярске следком предъявил обвинение родителям-сыроедам, у которых умерла дочь. Как сообщают наши коллеги из издания NGS24.RU,
По данным следователей, у малышки развилась анемия. В апреле она заболела, но родители не стали обращаться к врачам. Спустя два дня девочка скончалась, ей было два года. Выяснилось, что у ребенка был коронавирус.
В доме остаются еще два ребенка — 7 и 4 лет. Семью взяли на контроль органы опеки, началась процедура по ограничению родительских прав. Родителей обвиняют в неисполнении обязанностей и заведомом оставлении без помощи, максимальные наказания по этим статьям —
По словам следователей, отец и мать отрицают, что они веганы и сыроеды, — говорят, что имели проблемы с ЖКТ, поэтому не употребляли многие продукты, а детей кормили тем же, что ели сами. Судя по странице в соцсети, семья несколько лет назад открыла свой бизнес по продаже домашнего сыродавленного масла, но вскоре после смерти дочери закрыла его.
Это уже не первый случай смерти ребенка в семье сыроедов в этом году. В Сочи в семье сыроедов, которые переехали на курорт из Санкт-Петербурга, умер месячный младенец. По данным СМИ, его отец,
А в августе 39-летняя блогер-сыроед Жанна Самсонова, или Жанна Д’арт, как она сама называла себя в соцсетях, скончалась в Малайзии. Предположительная причина смерти — истощение или инфекция. Последние