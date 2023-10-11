Не поделили клиента: стриптизерши устроили драку в новосибирском баре

Стриптизерши подрались в новосибирском баре. Причиной конфликта стало то, что клиент не захотел общаться приватно с одной из них.
Инцидент произошел в заведении в Железнодорожном районе. Вызов в АБ «Гвардия» поступил 10 октября в 11:13. Приехав на место, бойцы увидели двух дерущихся девушек. Они разняли их и попытались выяснить причину потасовки.
— Оказалось, что драчуньи — это работающие в соседнем баре стриптизёрши. Сюда пришли по приглашению молодого человека, который оплатил приватное общение, но только с одной из них. Вторая, оказавшись не у дел, предъявила коллеге по цеху претензии за то, что та напрасно сорвала её с рабочего места, — рассказали в пресс-службе агентства «Гвардия».
Девушку, которая вела себя агрессивно, задержали. Ее передали сотрудника полиции.
В конце лета бойцам пришлось четыре раза за вечер выводить посетителей из новосибирского бара. Одному человеку они вызвали скорую.