Не поделили клиента: стриптизерши устроили драку в новосибирском баре

— Оказалось, что драчуньи — это работающие в соседнем баре стриптизёрши. Сюда пришли по приглашению молодого человека, который оплатил приватное общение, но только с одной из них. Вторая, оказавшись не у дел, предъявила коллеге по цеху претензии за то, что та напрасно сорвала её с рабочего места, — рассказали в пресс-службе агентства «Гвардия».

