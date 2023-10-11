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СрочноСтриптизерши устроили драку в баре из-за клиента
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Не поделили клиента: стриптизерши устроили драку в новосибирском баре

Девушек разнимали бойцы ГБР

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Конфликт произошел в новосибирском баре

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Стриптизерши подрались в новосибирском баре. Причиной конфликта стало то, что клиент не захотел общаться приватно с одной из них.

Инцидент произошел в заведении в Железнодорожном районе. Вызов в АБ «Гвардия» поступил 10 октября в 11:13. Приехав на место, бойцы увидели двух дерущихся девушек. Они разняли их и попытались выяснить причину потасовки.

— Оказалось, что драчуньи — это работающие в соседнем баре стриптизёрши. Сюда пришли по приглашению молодого человека, который оплатил приватное общение, но только с одной из них. Вторая, оказавшись не у дел, предъявила коллеге по цеху претензии за то, что та напрасно сорвала её с рабочего места, — рассказали в пресс-службе агентства «Гвардия».

Девушку, которая вела себя агрессивно, задержали. Ее передали сотрудника полиции.

В конце лета бойцам пришлось четыре раза за вечер выводить посетителей из новосибирского бара. Одному человеку они вызвали скорую.

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Железнодорожный районСтриптизАБ ГвардияДрака
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