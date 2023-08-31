«Дошли до кондиции»: охранники 4 раза за ночь выводили гостей из новосибирского бара у вокзала

Бойцы ГБР в ночь на 31 августа устранили пять инцидентов с нетрезвыми людьми в районе вокзала «Новосибирск-Главный».
Как рассказали в пресс-службе агентства безопасности «Гвардия», первый вызов поступил 31 августа в 00:15 из круглосуточного магазина-бара недалеко от вокзала. Когда бойцы приехали на место, администратор указала на посетителя, уснувшего за столиком, и попросила вывести его. Гвардейцы разбудили его, вывели на улицу и отправили домой.
— Вернувшись в бар, чтобы доложить об урегулировании ситуации, бойцы ГБР получили следующее задание — успокоить разгулявшуюся не на шутку компанию из четырех человек. Пьяные парни мешали персоналу работать, а другим гостям — отдыхать. Бойцы ГБР поговорили с молодыми людьми, попросили их успокоиться и те прислушались к их замечанию, — рассказали в пресс-службе «Гвардии».
В 01:10, когда группа закончила оформлять документы по вызову и собиралась уехать, бойцы заметили недалеко от бара мужчину, который лежал на земле и был раздет по пояс. Охранники подошли ближе и поняли, что ему нужна помощь. Мужчина был без сознания и ни на что не реагировал. На место вызвали скорую, пострадавшего госпитализировали. По мнению медиков, мужчина находился под воздействием наркотиков.
— Но приключения на этом объекте только начинались! В 01:20 бойцы ГБР-75 вывели из бара двух очень пьяных посетителей, мешавших работе заведения, а в 01:40 — ещё троих, тоже дошедших до кондиции, гостей, — добавили в пресс-службе.
В середине июля в новосибирской сауне гости напали на сотрудников агентства безопасности. Их вызвали на место, потому что клиенты не хотели расплачиваться.