«Дошли до кондиции»: охранники 4 раза за ночь выводили гостей из новосибирского бара у вокзала

Бойцы ГБР в ночь на 31 августа устранили пять инцидентов с нетрезвыми людьми в районе вокзала «Новосибирск-Главный».



Как рассказали в пресс-службе агентства безопасности «Гвардия», первый вызов поступил 31 августа в 00:15 из круглосуточного магазина-бара недалеко от вокзала. Когда бойцы приехали на место, администратор указала на посетителя, уснувшего за столиком, и попросила вывести его. Гвардейцы разбудили его, вывели на улицу и отправили домой.

