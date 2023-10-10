Семья полицейского, погибшего в Карасуке, объявила о дате прощания

Трагедия произошла 9 октября в Карасуке. Во дворе дома, где проживал полицейский, было найдено его тело. Telegram-канал Baza сообщает, что в этот день Роман участвовал в неких следственных действиях, после чего должен был приехать в отдел, чтобы сдать табельное оружие. После этого он перестал отвечать на звонки.

По данным Baza, мужчина совершил самоубийство, в служебном удостоверении Романа была найдена предсмертная записка, в которой в своей смерти он просит винить «Садовского Г.В.». Фамилия и инициалы полностью совпадают с ФИО начальника отдела полиции «Карасукский» Садовского Геннадия Владимировича.

