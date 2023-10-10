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Семья полицейского, погибшего в Карасуке, объявила о дате прощания

Тело мужчины было обнаружено накануне во дворе его дома

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Сотрудник полиции оставил записку с намеком на причину своей гибели

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11 октября состоится прощание с 28-летним старшим сержантом полиции Романом К., тело которого было обнаружено во дворе его дома в Карасуке. Об этом написала его сестра в социальной сети Instagram*(соцсеть запрещена на территории РФ).

— В нашу семью пришла страшная беда... Трагически погиб наш любимый Ромочка, мой братик... Прощание состоится 11.10.23 с 12.00 до 13.00 в Прощальном зале по адресу: г. Карасук ул. Кутузова, 139, — написала женщина.

Редакция НГС приносит соболезнования семье погибшего

Редакция НГС приносит соболезнования семье погибшего

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Трагедия произошла 9 октября в Карасуке. Во дворе дома, где проживал полицейский, было найдено его тело. Telegram-канал Baza сообщает, что в этот день Роман участвовал в неких следственных действиях, после чего должен был приехать в отдел, чтобы сдать табельное оружие. После этого он перестал отвечать на звонки.

По данным Baza, мужчина совершил самоубийство, в служебном удостоверении Романа была найдена предсмертная записка, в которой в своей смерти он просит винить «Садовского Г.В.». Фамилия и инициалы полностью совпадают с ФИО начальника отдела полиции «Карасукский» Садовского Геннадия Владимировича.

Редакция НГС выяснила, что на сегодня известно о погибшем полицейском и его непосредственном начальнике.

В региональном главке МВД заявили, что сейчас по факту ЧП назначена служебная проверка.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации продукта — социальной сети Instagram на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности запрещена.

Осенью 2021 года в Новосибирске полицейский покончил с собой за два месяца до свадьбы. Его невеста рассказывала, что он «взял на себя слишком много» и «не справился».

ПолицияСуицидПроверкаКарасук
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