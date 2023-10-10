Семья полицейского, погибшего в Карасуке, объявила о дате прощания

11 октября состоится прощание с 28-летним старшим сержантом полиции Романом К., тело которого было обнаружено во дворе его дома в Карасуке. Об этом написала его сестра в социальной сети Instagram*(соцсеть запрещена на территории РФ).
— В нашу семью пришла страшная беда... Трагически погиб наш любимый Ромочка, мой братик... Прощание состоится 11.10.23 с 12.00 до 13.00 в Прощальном зале по адресу: г. Карасук ул. Кутузова, 139, — написала женщина.
Трагедия произошла 9 октября в Карасуке. Во дворе дома, где проживал полицейский, было найдено его тело. Telegram-канал Baza сообщает, что в этот день Роман участвовал в неких следственных действиях, после чего должен был приехать в отдел, чтобы сдать табельное оружие. После этого он перестал отвечать на звонки.
По данным Baza, мужчина совершил самоубийство, в служебном удостоверении Романа была найдена предсмертная записка, в которой в своей смерти он просит винить «Садовского Г.В.». Фамилия и инициалы полностью совпадают с ФИО начальника отдела полиции «Карасукский» Садовского Геннадия Владимировича.
Редакция НГС выяснила, что на сегодня известно о погибшем полицейском и его непосредственном начальнике.
В региональном главке МВД заявили, что сейчас по факту ЧП назначена служебная проверка.
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