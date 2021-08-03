Подробности трагедии на Горском: полицейский покончил с собой за два месяца до свадьбы

В Новосибирске полицейский покончил с собой за 2 месяца до свадьбы
Стала известна личность мужчины, который этой ночью покончил с собой в Горском микрорайоне Новосибирска. Им оказался 29-летний сотрудник отдела полиции
Андрей и Марина собирались осенью пожениться — свадьба была запланирована на 7 октября.
— У меня есть ребенок от первого брака, который безумно любил Андрея, а Андрей любил его. Накануне печальных событий, которые произошли, мы ездили на встречу с ведущим свадьбы, чтобы составить смету. К сожалению, больше мы с ним не пересеклись. Он не справился с эмоциональным фоном. Он очень сильно меня любил. Всегда хотел быть лучшим для всех — для родителей, для меня. Испугался, что что-то не получится, чего-то не хватит. Загнал себя этими мыслями. Что-то пошло не так, вляпался, возможно, в долги. И всё пошло вот так по наклонной, — предполагает невеста полицейского.
Марина считает, что у Андрея возникли проблемы с финансами и он боялся, что может не справиться с организацией достойного уровня жизни своей семьи:
— Взял на себя слишком много. Он недавно ушел от родителей, начал строить отношения со мной. Немного не справился со всей ответственностью. Это очень хороший человек. Самый что ни на есть честный, открытый. Он был оперативником уголовного розыска, многое делал для других людей, других судеб. Просто немного потерялся и запутался, не был готов к ответственности, которая взвалилась на него. Андрей был очень чистым человеком, несмотря на грязную работу.
В пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области сообщили, что по факту гибели сотрудника полиции в Горском микрорайоне сейчас проводят проверку.
Редакция сайта НГС приносит соболезнования родным и близким погибшего.
На прошлой неделе, 27 июля, в стрелковом клубе «Сибирь» в Новосибирске покончил с собой 59-летний мужчина. Вскоре стали известны подробности этой трагедии. Также выяснилось, что погибший, возможно, тяжело болел.