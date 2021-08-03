Подробности трагедии на Горском: полицейский покончил с собой за два месяца до свадьбы

Стала известна личность мужчины, который этой ночью покончил с собой в Горском микрорайоне Новосибирска. Им оказался 29-летний сотрудник отдела полиции № 6 Андрей Ермолаев. Его невеста рассказала НГС, почему он мог решиться на этот поступок.



Андрей и Марина собирались осенью пожениться — свадьба была запланирована на 7 октября.

— У меня есть ребенок от первого брака, который безумно любил Андрея, а Андрей любил его. Накануне печальных событий, которые произошли, мы ездили на встречу с ведущим свадьбы, чтобы составить смету. К сожалению, больше мы с ним не пересеклись. Он не справился с эмоциональным фоном. Он очень сильно меня любил. Всегда хотел быть лучшим для всех — для родителей, для меня. Испугался, что что-то не получится, чего-то не хватит. Загнал себя этими мыслями. Что-то пошло не так, вляпался, возможно, в долги. И всё пошло вот так по наклонной, — предполагает невеста полицейского.

