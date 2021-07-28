Погибший несколько раз приходил в клуб — подробности самоубийства в стрелковом клубе «Сибирь»

Вчера, 27 июля, в стрелковом клубе «Сибирь» произошла трагедия — один из посетителей покончил с собой прямо во время занятия. Позже выяснилось, что погибшим оказался 59-летний индивидуальный предприниматель из Кольцово Сергей Рукин, который, по информации телеграм-канала Mash Siberia, долгое время тяжело болел. Что сейчас происходит на месте трагедии и зачем родственник погибшего мужчины приходил к руководителю клуба.

«Без комментариев»

Стрелковый клуб «Сибирь» находится на углу большого жилого дома с офисными зданиями, перед входом которого стоит странная железная статуя с гранатометом — местная достопримечательность. К ней частенько подходят проходящие мимо подростки или семьи, чтобы сфотографироваться. Дверь в клуб закрыта, но есть звонок.