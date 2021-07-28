Погибший несколько раз приходил в клуб — подробности самоубийства в стрелковом клубе «Сибирь»

В Новосибирске директор тира прокомментировал самоубийство посетителя
Вчера, 27 июля, в стрелковом клубе «Сибирь» произошла трагедия — один из посетителей покончил с собой прямо во время занятия. Позже выяснилось, что погибшим оказался 59-летний индивидуальный предприниматель из Кольцово Сергей Рукин, который, по информации телеграм-канала Mash Siberia, долгое время тяжело болел. Что сейчас происходит на месте трагедии и зачем родственник погибшего мужчины приходил к руководителю клуба.
«Без комментариев»
Стрелковый клуб «Сибирь» находится на углу большого жилого дома с офисными зданиями, перед входом которого стоит странная железная статуя с гранатометом — местная достопримечательность. К ней частенько подходят проходящие мимо подростки или семьи, чтобы сфотографироваться. Дверь в клуб закрыта, но есть звонок.
Спустя пару минут открывает девушка в фирменной футболке, а потом смотрит на мое удостоверение и меняется в лице.
— Без комментариев, — быстро говорит она и закрывает дверь.
Отказываются говорить и посетители, которые то и дело выходят из стрелкового клуба. Кто-то не в курсе ситуации, кто-то принципиально не хочет говорить на эту тему.
Спустя некоторое время к зданию подъезжает черная «Ауди». Водитель направляется в сторону входа, не представляется, но охотно говорит с журналистом — объясняет, что писать нужно не об этой ситуации, а о здоровом образе жизни или патриотическом воспитании молодежи. Уже позже выясняется, что это был владелец стрелкового клуба Алексей Колобов.
«У нас всё нормально, у нас всё законно»
Атмосфера в клубе после случившегося напряженная. По словам источника, знакомого с ситуацией, сегодня к владельцу клуба приходил родственник погибшего мужчины.
— Приходил брат покойного, извинялся перед хозяином клуба Алексеем Колобовым. Сказал, что его брат тяжело болел. И таким образом решил покончить с собой. От этого не легче, потому что у нас после подобных инцидентов начинаются проверки. В первую очередь, это задевает спортсменов, — говорит источник.
Инструктор одного из стрелковых клубов Новосибирска считает, что специалист, находившийся рядом с мужчиной в момент трагедии, вел себя непрофессионально.
— Насколько мне известно, инструктор не являлся профессионалом. Это точно был не сертифицированный инструктор ни одной из стрелковых организаций, — утверждает он.
Владелец стрелкового клуба «Сибирь» Алексей Колобов сообщил в телефонном разговоре, что внутри клуба уже прошла проверка.
— Уже проведена [внутренняя проверка]. У нас всё нормально, всё законно, всё официально. Все инструктажи проведены. Действия полностью абсолютно правомерны. У инструктора есть лицензия, — коротко сообщил он.
И уточнил, что, по его мнению, данную трагедию предотвратить было невозможно.
Ранее прокуратура Новосибирской области организовала проверки соблюдения законодательства об обороте оружия и оказании населению услуг во всех тирах и стрелковых клубах региона.