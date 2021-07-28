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Прокуратура проверит все тиры Новосибирской области после происшествия в стрелковом клубе

Вчера в стрелковом клубе «Сибирь» застрелился человек

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К проверке подключатся специалисты Росгвардии

К проверке подключатся специалисты Росгвардии

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Прокуратура Новосибирска проверит все тиры города

Прокуратура начала проверку всех клубов Новосибирской области, после того как вчера мужчина покончил с собой во время занятий в стрелковом клубе «Сибирь».

— Прокурор Новосибирской области Яков Хорошев в связи с происшествием в стрелковом клубе поручил районным прокурорам организовать проверки соблюдения законодательства об обороте оружия и оказании населению услуг во всех тирах и стрелковых клубах региона, — сообщили в пресс-службе ведомства.

К проверке привлекли специалистов Росгвардии.

Трагедия произошла накануне, 27 июля, когда 59 летний мужчина во время занятия по стрельбе покончил с собой. Известно, что погибший жил в Кольцово, долгое время тяжело болел. Последние годы занимался индивидуальным предпринимательством.

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