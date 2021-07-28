Прокуратура проверит все тиры Новосибирской области после происшествия в стрелковом клубе

Прокуратура Новосибирска проверит все тиры города
Прокуратура начала проверку всех клубов Новосибирской области, после того как вчера мужчина покончил с собой во время занятий в стрелковом клубе «Сибирь».
— Прокурор Новосибирской области Яков Хорошев в связи с происшествием в стрелковом клубе поручил районным прокурорам организовать проверки соблюдения законодательства об обороте оружия и оказании населению услуг во всех тирах и стрелковых клубах региона, — сообщили в пресс-службе ведомства.
К проверке привлекли специалистов Росгвардии.
Трагедия произошла накануне, 27 июля, когда 59 летний мужчина во время занятия по стрельбе покончил с собой. Известно, что погибший жил в Кольцово, долгое время тяжело болел. Последние годы занимался индивидуальным предпринимательством.