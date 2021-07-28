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СрочноЧто известно о застрелившемся мужчине?

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Работал в «Векторе» и изучал Байкал: что известно о мужчине, который покончил с собой в стрелковом клубе

По одной из версий, мужчина тяжело болел

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Сергей Рукин покончил с собой в клубе на проспекте Карла Маркса

Сергей Рукин покончил с собой в клубе на проспекте Карла Маркса

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Покончивший с собой в стрелковом клубе Новосибирска был бизнесменом

Мужчину, который 27 июля покончил с собой в новосибирском тире «Сибирь», звали Сергей Рукин. Ему было 59 лет, и он жил в Кольцово. По информации Mash Siberia, мужчина тяжело болел.

Родился Сергей в Петропавловске-Камчатском 23 ноября. Как писал погибший у себя в социальных сетях, он поступил в НГУ в 1978 году на факультет естественных наук. С 1983 года работал в научном центре «Вектор». В 1988-м он устроился в Лимнологический институт СО РАН, который специализируется на изучении Байкала. В институте он проработал до 1990 года.

9 декабря 2020 года Сергей зарегистрировался как индивидуальный предприниматель в Кольцово. Сервис «Контур.Фокус» сообщает, что его основной деятельностью было «производство оборудования для мойки, заполнения, закупоривания или упаковывания бутылок или прочих емкостей». Помимо этого, он занимался ремонтом машин, изготовлением ручных инструментов.

В Краснодаре у Сергея живут две племянницы, о других родственниках ничего неизвестно.

Сейчас Следственный комитет проводит проверку. Стрелковый клуб «Сибирь» находится на проспекте Карла Маркса, 30. В разговоре с корреспондентом НГС представитель организации сообщил, что они воздерживаются от комментариев.

Ранее в Новосибирске мужчина застрелил свою сожительницу, а затем покончил с собой. Предполагается, что преступление произошло после того, как Александра отказалась выйти за него замуж. Журналисту НГС удалось поговорить с соседями погибших. Они рассказали о записке, которую нашли на месте трагедии.

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