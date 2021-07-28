Работал в «Векторе» и изучал Байкал: что известно о мужчине, который покончил с собой в стрелковом клубе

Ранее в Новосибирске мужчина застрелил свою сожительницу, а затем покончил с собой. Предполагается, что преступление произошло после того, как Александра отказалась выйти за него замуж. Журналисту НГС удалось поговорить с соседями погибших. Они рассказали о записке, которую нашли на месте трагедии.

