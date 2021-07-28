Работал в «Векторе» и изучал Байкал: что известно о мужчине, который покончил с собой в стрелковом клубе

Покончивший с собой в стрелковом клубе Новосибирска был бизнесменом
Мужчину, который
Родился Сергей в Петропавловске-Камчатском
9 декабря 2020 года Сергей зарегистрировался как индивидуальный предприниматель в Кольцово. Сервис «Контур.Фокус» сообщает, что его основной деятельностью было «производство оборудования для мойки, заполнения, закупоривания или упаковывания бутылок или прочих емкостей». Помимо этого, он занимался ремонтом машин, изготовлением ручных инструментов.
В Краснодаре у Сергея живут две племянницы, о других родственниках ничего неизвестно.
Сейчас Следственный комитет проводит проверку. Стрелковый клуб «Сибирь» находится на проспекте Карла Маркса, 30. В разговоре с корреспондентом НГС представитель организации сообщил, что они воздерживаются от комментариев.
Ранее в Новосибирске мужчина застрелил свою сожительницу, а затем покончил с собой. Предполагается, что преступление произошло после того, как Александра отказалась выйти за него замуж. Журналисту НГС удалось поговорить с соседями погибших. Они рассказали о записке, которую нашли на месте трагедии.