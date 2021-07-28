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Срочно59-летний мужчина застрелился в стрелковом клубе

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В Новосибирске мужчина застрелился во время занятий в стрелковом клубе

Он использовал пистолет «Байкал-442»

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Трагедия попала на камеру видеонаблюдения, которая установлена в помещении клуба

Трагедия попала на камеру видеонаблюдения, которая установлена в помещении клуба

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27 июля в стрелковом клубе «Сибирь» произошла трагедия — во время занятий застрелился мужчина. Ему было 59 лет.

По данным Telegram-канала Mash Siberia, мужчина использовал спортивный пистолет «Байкал-442».

В пресс-службе Следственного комитета по НСО подтвердили случившееся.

— Проводится проверка, — сообщила НГС представитель СУ СКР по НСО Екатерина Петрушина.

По данным 2ГИС, стрелковый клуб «Сибирь» находится на проспекте Карла Маркса, 30. В разговоре с корреспондентом НГС представитель организации сообщил, что они воздерживаются от комментариев. Информацию не подтвердили и не опровергли.

Ранее в Новосибирске мужчина застрелил свою сожительницу, а затем покончил с собой. Предполагается, что преступление произошло после того, как Александра отказалась выйти за него замуж. Журналисту НГС удалось поговорить с соседями погибших. Они рассказали о записке, которую нашли на месте трагедии.

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