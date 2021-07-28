В Новосибирске мужчина застрелился во время занятий в стрелковом клубе

27 июля в стрелковом клубе «Сибирь» произошла трагедия — во время занятий застрелился мужчина. Ему было
По данным Telegram-канала Mash Siberia, мужчина использовал спортивный пистолет «
В пресс-службе Следственного комитета по НСО подтвердили случившееся.
— Проводится проверка, — сообщила НГС представитель СУ СКР по НСО Екатерина Петрушина.
По данным 2ГИС, стрелковый клуб «Сибирь» находится на проспекте Карла Маркса, 30. В разговоре с корреспондентом НГС представитель организации сообщил, что они воздерживаются от комментариев. Информацию не подтвердили и не опровергли.
Ранее в Новосибирске мужчина застрелил свою сожительницу, а затем покончил с собой. Предполагается, что преступление произошло после того, как Александра отказалась выйти за него замуж. Журналисту НГС удалось поговорить с соседями погибших. Они рассказали о записке, которую нашли на месте трагедии.