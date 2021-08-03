Во дворе дома в Горском микрорайоне мужчина покончил с собой на глазах у очевидца

Новосибирец покончил с собой во дворе дома в Горском микрорайоне
В ночь со 2 на 3 августа на улице в Новосибирске покончил с собой мужчина.
Как заметно по видеозаписи (публикация ролика в СМИ с кадрами самоубийства запрещена по закону), перед происшествием двое мужчин шли друг за другом по улице и эмоционально разговаривали. После к месту случившегося начали подходить очевидцы.
Как сообщила главврач скорой помощи Новосибирска Ирина Большакова, медики, прибыв на место, зафиксировали смерть мужчины.
В ТСЖ дома на Горском микрорайоне, рядом с которым произошел инцидент, подтвердили факт происшествия. НГС обратился за комментарием в СК по Новосибирской области. Ответ пока не поступил.
27 июля в стрелковом клубе «Сибирь» произошла трагедия — во время занятий покончил с собой мужчина. Ему было 59 лет.