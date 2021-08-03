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Во дворе дома в Горском микрорайоне мужчина покончил с собой на глазах у очевидца

Перед случившимся мужчины эмоционально разговаривали друг с другом

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Конфликт попал на видеокамеры

Конфликт попал на видеокамеры

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Новосибирец покончил с собой во дворе дома в Горском микрорайоне

В ночь со 2 на 3 августа на улице в Новосибирске покончил с собой мужчина.

Как заметно по видеозаписи (публикация ролика в СМИ с кадрами самоубийства запрещена по закону), перед происшествием двое мужчин шли друг за другом по улице и эмоционально разговаривали. После к месту случившегося начали подходить очевидцы.

Как сообщила главврач скорой помощи Новосибирска Ирина Большакова, медики, прибыв на место, зафиксировали смерть мужчины.

В ТСЖ дома на Горском микрорайоне, рядом с которым произошел инцидент, подтвердили факт происшествия. НГС обратился за комментарием в СК по Новосибирской области. Ответ пока не поступил.

27 июля в стрелковом клубе «Сибирь» произошла трагедия — во время занятий покончил с собой мужчина. Ему было 59 лет.

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двордракастрельба
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