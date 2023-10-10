«Взгляд был, как у орла»: что известно о погибшем полицейском и его начальнике, который упомянут в предсмертной записке

— Романа запомнил с хорошей стороны. Он занимался хоккеем. У него на лице не всегда, но, присутствовала улыбка. Взгляд порой был, как у орла. Характер — спокойный, важный — интеллигентный молодой человек. Придет всегда на помощь. На службе он добросовестно выполнял свой долг, — отметил собеседник.