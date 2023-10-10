«Взгляд был, как у орла»: что известно о погибшем полицейском и его начальнике, который упомянут в предсмертной записке

28-летний полицейский из города Карасука Роман К., тело которого было найдено во дворе собственного дома, был добрым, отзывчивым и всегда был готов прийти на помощь, сообщил корреспонденту НГС человек, лично знавший погибшего.
— Романа запомнил с хорошей стороны. Он занимался хоккеем. У него на лице не всегда, но, присутствовала улыбка. Взгляд порой был, как у орла. Характер — спокойный, важный — интеллигентный молодой человек. Придет всегда на помощь. На службе он добросовестно выполнял свой долг, — отметил собеседник.
Отдельно он отметил семью Романа: отец — машинист, мама — воспитатель в детском саду, сестра — сотрудник РЖД. По его словам, родственников погибшего полицейского он знает «только с хорошей стороны».
Трагедия произошла 9 октября. Во дворе дома, где жил Роман, было найдено его тело. Telegram-канал Baza сообщает, что в служебном удостоверении полицейского была найдена предсмертная записка, в которой он в своей смерти просит винить некоего «Садовского Г. В.»
Начальника отдела полиции «Карасукский», непосредственного начальника погибшего полицейского зовут Садовский Геннадий Владимирович. По данным, опубликованным на сайте ГУ МВД по Новосибирской области, ему 58 лет. Садовский начал карьеру силовика в 20 лет в качестве оперативника отдела уголовного розыска в Убинском районе, который возглавил в
— За период службы многократно поощрялся. Награждён медалью «За отличие в охране общественного порядка», — говорится на сайте МВД.
По факту гибели Романа К. в региональном главке МВД назначена служебная проверка.
Осенью 2021 года в Новосибирске полицейский покончил с собой за два месяца до свадьбы. Его невеста рассказывала, что он «взял на себя слишком много» и «не справился».