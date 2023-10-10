Во дворе дома в Карасуке нашли тело полицейского — это может быть самоубийство

9 октября в Новосибирской области во дворе дома в городе Карасук обнаружено тело сотрудника полиции. Эту информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. При этом телеграм-канал Baza утверждает, что полицейский покончил с собой.