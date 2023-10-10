Во дворе дома в Карасуке нашли тело полицейского — это может быть самоубийство

9 октября в Новосибирской области во дворе дома в городе Карасук обнаружено тело сотрудника полиции. Эту информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. При этом телеграм-канал Baza утверждает, что полицейский покончил с собой.
— В настоящее время по данному факту начальником ГУ МВД России по Новосибирской области назначена служебная проверка. Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия, — сообщили в ведомстве.
Baza заявляет, сотрудник ОВД «Карасукский», старший сержант полиции Роман К. оставил предсмертную записку, в которой назвал причину смерти, указав на человека, чьи ФИО полностью совпадают с ФИО руководителя отдела.
В сообщении телеграм-канала говорится, что в день смерти полицейский участвовал в неких следственных действиях, а затем должен был приехать в отдел, чтобы сдать табельное оружие. Роман перестал отвечать на звонки, позже тело силовика нашли во дворе его дома.
— Виноват (ФИО полностью совпадающие с ФИО руководителя отдела — прим. ред.), вина и причина только его в моей смерти, — цитирует канал слова из предсмертной записки, которая была найдена в служебном удостоверении.
Baza отмечает, что родственникам погибшего причина возможного суицида не известна: у него не было долгов и кредитов, о проблемах на службе он не рассказывал.
Осенью 2021 года в Новосибирске полицейский покончил с собой за два месяца до свадьбы. Его невеста рассказывала, что он «взял на себя слишком много» и «не справился».