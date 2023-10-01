Школьник из новосибирского села получил ожоги 1 и 2 степени из-за телефонной зарядки

Школьник в Кочковском районе Новосибирской области получил ожоги 1 и 2 степени из-за телефонной зарядки. Она загорелась, пока подросток спал, сообщили 1 октября в МЧС региона.
— Новосибирский школьник 2014 года рождения пострадал от оставленного на зарядке мобильного телефона. Гаджет находился рядом с кроватью, ночью зарядка воспламенилась, огонь перекинулся на матрас, из-за чего ребенок получил ожоги туловища и кисти, — рассказали подробности происшествия спасатели.
В МЧС рекомендовали использовать только сертифицированные зарядки для электронных устройств и не класть подключённые к электричеству гаджеты рядом с кроватью.
Несколько лет назад смартфон взорвался в руках 16-летней девушки в квартире на улице Чаплыгина в Железнодорожном районе Новосибирска.