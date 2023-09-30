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Двое мужчин погибли из-за гниющего картофеля — новосибирский врач объяснил, в чем опасность

Погибших нашли в погребе во Владивостоке

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Признаков насильственной смерти специалисты не обнаружили

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Во Владивостоке в погребе нашли двух мужчин, которые пошли убирать хранящийся там картофель, об этом сообщают коллеги с сайта Vladivostok1.ru.

— На месте происшествия был специфический запах, который свойственен гнилой картошке, это могло стать причиной смертельного отравления, — отметили в Telegram-канале региональной прокуратуры.

Признаков насильственной смерти специалисты не обнаружили.

Новосибирский врач объяснил, что гниющий картофель опасен выделениями самых разных газов.

— Картофельным газом называют испарения, исходящие от гниющего картофеля. При гниении картофеля выделяются сернистые аналоги спиртов, метан, тиолы, которые и вызывают у человека отравление, — предупредил Олег Пидгайный, врач-терапевт, кардиолог, главный врач медицинского центра «Блеск».

Среди симптомов отравления — слабость, головокружение, потеря сознания.

— При появлении у человека признаков отравления необходимо вынести его на свежий воздух и положить так, чтобы голова находилась выше ног. Нужно вызвать скорую медицинскую помощь, — советует врач.

Накануне НГС рассказывал, что в Тогучинском районе Новосибирской области в ночь с 28 на 29 сентября два ребенка отравились угарным газом.

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