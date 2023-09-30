Двое мужчин погибли из-за гниющего картофеля — новосибирский врач объяснил, в чем опасность

Во Владивостоке в погребе нашли двух мужчин, которые пошли убирать хранящийся там картофель, об этом сообщают коллеги с сайта Vladivostok1.ru.
— На месте происшествия был специфический запах, который свойственен гнилой картошке, это могло стать причиной смертельного отравления, — отметили в Telegram-канале региональной прокуратуры.
Признаков насильственной смерти специалисты не обнаружили.
Новосибирский врач объяснил, что гниющий картофель опасен выделениями самых разных газов.
— Картофельным газом называют испарения, исходящие от гниющего картофеля. При гниении картофеля выделяются сернистые аналоги спиртов, метан, тиолы, которые и вызывают у человека отравление, — предупредил Олег Пидгайный, врач-терапевт, кардиолог, главный врач медицинского центра «Блеск».
Среди симптомов отравления — слабость, головокружение, потеря сознания.
— При появлении у человека признаков отравления необходимо вынести его на свежий воздух и положить так, чтобы голова находилась выше ног. Нужно вызвать скорую медицинскую помощь, — советует врач.
Накануне НГС рассказывал, что в Тогучинском районе Новосибирской области в ночь с 28 на 29 сентября два ребенка отравились угарным газом.