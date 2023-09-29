Два ребенка отравились угарным газом в Новосибирской области

В Тогучинском районе Новосибирской области в ночь с 28 на 29 сентября два ребенка отравились угарным газом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
— В результате нарушения правил эксплуатации печного отопления два ребенка 10 и 13 лет получили отравление угарным газом и были госпитализированы. Пожара на месте происшествия не было, — пояснили в ведомстве.
Как уточнили в МЧС, сейчас состояние детей оценивается как удовлетворительное.
Ранее во время пожара частного дома в селе Ленинское Новосибирского района двое детей отравились угарным газом. Во время возгорания также пострадала мать детей.