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СрочноДва ребенка отравились угарным газом
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Двое детей отравились угарным газом в пожаре в Новосибирской области

Огонь вспыхнул в частном доме

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Пожарные успели вынести из дома газовый баллон

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В пожаре в селе Ленинское Новосибирского района двое детей отравились угарным газом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании в частном 2-х квартирном доме поступило пожарным 3 августа в 11:41. Из здания спасатели успели вынести 50-литровый газовый баллон, который мог взорваться. Огонь повредил одну квартиру и надворные постройки на общей площади 100 квадратных метров, вторая квартира осталась целой.

— Известно, что двух детей с отравлением угарным газом и женщину с порезами ног госпитализировали в медицинские учреждения, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Всего на происшествие реагировали 22 человека и 6 единиц техники.

В конце июля в Бердске загорелся частный дом. На месте пожара дети кричали и звали маму.

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