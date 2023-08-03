Двое детей отравились угарным газом в пожаре в Новосибирской области

В пожаре в селе Ленинское Новосибирского района двое детей отравились угарным газом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.
Сообщение о возгорании в частном 2-х квартирном доме поступило пожарным 3 августа в 11:41. Из здания спасатели успели вынести 50-литровый газовый баллон, который мог взорваться. Огонь повредил одну квартиру и надворные постройки на общей площади 100 квадратных метров, вторая квартира осталась целой.
— Известно, что двух детей с отравлением угарным газом и женщину с порезами ног госпитализировали в медицинские учреждения, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
Всего на происшествие реагировали 22 человека и 6 единиц техники.
В конце июля в Бердске загорелся частный дом. На месте пожара дети кричали и звали маму.