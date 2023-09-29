Не понравилось, что долго шла: как погибла фельдшер в сибирском селе — рассказываем о трагедии в одном видео

28 сентября в селе Иштан Томской области похоронили фельдшера Ольгу Земляницкую, которую убили пациенты. Трагедия произошла в ночь на 25 сентября. Чтобы скрыть преступление, тело женщины завернули в палас и вывезли за деревню. В этом видео мы коротко рассказываем про трагедию и показываем, как прощались с фельдшером.
На днях Кривошеинский районный суд избрал меру пресечения одному из обвиняемых в убийстве. Мужчина дал признательные показания и рассказал, как все произошло. Фельдшера вызвали, когда один из участников застолья получил ожог. Когда она пришла, мужчины возмутились, что им пришлось долго ждать, начался конфликт. 41-летний Андрей Вайткович нанес женщине несколько сильных ударов по голове, бил даже когда она уже лежала на полу.
Жители села до сих пор в шоке от трагедии, на похороны собралось все село. Ольга Земляницкая почти 40 лет работала в сфере медицины и возглавляла местный фельдшерско-акушерский пункт. Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким погибшей.