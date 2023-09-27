Убийце фельдшера в сибирском селе избирают меру пресечения — онлайн из суда

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По словам адвоката, второй мужчина, ставший соучастником, лежит в больнице с ожогами. Именно из-за ожогов мужчины вызывали медика.
Как передает наш корреспондент Настасья Медведева из зала суда, у обвиняемого спросили, зачем он бил фельдшера. Тот не нашел, что ответить и сказал, что сожалеет.
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Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Томской области по факту убийства женщины в селе Иштан Кривошеинского района возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).
27 сентября суд в селе Кривошеино избирает меру пресечения обвиняемым в убийстве фельдшера.
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Журналисты НГС находятся в здании суда. По словам госсзащитника, меру пресечения сегодня изберут обвиняемому в убийстве Андрею Войтковичу.
Со слов адвоката, убийство произошло после конфликта с медиком — мужчины были недовольны тем, что она долго шла.
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