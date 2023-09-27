Убийце фельдшера в сибирском селе избирают меру пресечения — онлайн из суда

В селе Кривошеино Томской области сегодня состоится суд над подозреваемыми в убийстве местного фельдшера, 61-летней Ольги Земляницкой. Суд изберет меру пресечения для обвиняемых в убийстве.

Тело женщины нашли 25 сентября в лесу на окраине села Иштан. По подозрению в совершении преступления задержали местного жителя, он на допросе в качестве подозреваемого дал признательные показания, сообщили в СК РФ по Томской области.

26 сентября глава сельсовета Лариса Маленкова рассказала НГС, что Ольга Земляницкая отправилась на вызов примерно в час ночи. Машин в селе нет, поэтому женщина пошла одна пешком. Она знала дорогу к тому дому, откуда поступил вызов, жила недалеко, знала мужчину, который вызвал помощь.

Канал Mash со ссылкой на источники сообщил, что фельдшера вызвали жившие по соседству мужчины — один поджог спирт, из-за чего второй получил ожог. Когда врач зашла в дом, на нее накинулись и несколько раз ударили головой о стену.