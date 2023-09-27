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Убийство фельдшера в ИштанеОнлайн-трансляция

Убийце фельдшера в сибирском селе избирают меру пресечения — онлайн из суда

В убийстве обвиняют двух мужчин, к которым врач пришла на вызов

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В селе Кривошеино Томской области сегодня состоится суд над подозреваемыми в убийстве местного фельдшера, 61-летней Ольги Земляницкой. Суд изберет меру пресечения для обвиняемых в убийстве.

Тело женщины нашли 25 сентября в лесу на окраине села Иштан. По подозрению в совершении преступления задержали местного жителя, он на допросе в качестве подозреваемого дал признательные показания, сообщили в СК РФ по Томской области.

26 сентября глава сельсовета Лариса Маленкова рассказала НГС, что Ольга Земляницкая отправилась на вызов примерно в час ночи. Машин в селе нет, поэтому женщина пошла одна пешком. Она знала дорогу к тому дому, откуда поступил вызов, жила недалеко, знала мужчину, который вызвал помощь.

Канал Mash со ссылкой на источники сообщил, что фельдшера вызвали жившие по соседству мужчины — один поджог спирт, из-за чего второй получил ожог. Когда врач зашла в дом, на нее накинулись и несколько раз ударили головой о стену.

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Ольге Земляницкой был 61 год

Ольге Земляницкой был 61 год

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Сегодня избирают меру пресечения Андрею Войтковичу, обвиняемому в убийстве фельдшера

Сегодня избирают меру пресечения Андрею Войтковичу, обвиняемому в убийстве фельдшера

По словам адвоката, второй мужчина, ставший соучастником, лежит в больнице с ожогами. Именно из-за ожогов мужчины вызывали медика.

Как передает наш корреспондент Настасья Медведева из зала суда, у обвиняемого спросили, зачем он бил фельдшера. Тот не нашел, что ответить и сказал, что сожалеет.

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Здание районного суда в селе Кривошеино

Здание районного суда в селе Кривошеино

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Томской области по факту убийства женщины в селе Иштан Кривошеинского района возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

27 сентября суд в селе Кривошеино избирает меру пресечения обвиняемым в убийстве фельдшера.

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Так выглядит дом, где убили фельдшера

Так выглядит дом, где убили фельдшера

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Обвиняемого заводят в зал суда

Обвиняемого заводят в зал суда

Журналисты НГС находятся в здании суда. По словам госсзащитника, меру пресечения сегодня изберут обвиняемому в убийстве Андрею Войтковичу.

Со слов адвоката, убийство произошло после конфликта с медиком — мужчины были недовольны тем, что она долго шла.

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УбийствоФельдшерТомская область
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