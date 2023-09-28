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Убийство фельдшера в ИштанеОнлайн-трансляция

Все село собралось на похороны фельдшера, убитой пациентами — онлайн-трансляция прощания

Обвиняемого в убийстве отправили в СИЗО,

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28 сентября в селе Иштан Томской области хоронят фельдшера Ольгу Земляницкую. Три дня назад тело женщины нашли в лесу на окраине села. По подозрению в совершении преступления задержали местного жителя Андрея Вайтковича, на допросе мужчина признался в преступлении. 27 сентября Кривошеинский районный суд выбрал меру пресечения для Вайтковича — 41-летнего обвиняемого отправили в СИЗО на 1 месяц 30 дней.

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На похороны пришли соседи и коллеги Ольги Земляницкой

На похороны пришли соседи и коллеги Ольги Земляницкой

Отпевание будет проходить на улице возле дома фельдшера

Отпевание будет проходить на улице возле дома фельдшера

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Накануне похорон жители села несли цветы, чтобы пойти с ними на церемонию прощания с доктором. 

Накануне похорон жители села несли цветы, чтобы пойти с ними на церемонию прощания с доктором. 

Венок от коллег, который за день до похорон уже стоял в больнице 

Венок от коллег, который за день до похорон уже стоял в больнице 

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Жители собираются перед домом Ольги Земляницкой

Жители собираются перед домом Ольги Земляницкой

Съемочная группа НГС находится на месте событий. Корреспондент Настасья Медведева сообщает, что к дому фельдшера на улице Колхозной уже съезжаются жители села.

Ольгу Земляницкую будут отпевать в ее доме. Туда приехал священник    

Ольгу Земляницкую будут отпевать в ее доме. Туда приехал священник    

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Убийство произошло в ночь на 25 сентября, когда Ольга Земляницкая пришла на вызов к двум жителям села. Накануне происшествия у мужчин было застолье, в какой-то момент они решили поджечь спирт, в результате чего один из них получил ожог. Когда фельдшер пришла на вызов, произошел конфликт. По показаниям обвиняемого, одной из причин конфликта стало долгое ожидание доктора (Ольга Земляницкая пришла на вызов через 30 минут).

Вайткович признался следователям, что нанес фельдшеру не меньше 7 ударов по голове, утром они вместе с другом завернули тело в палас и вывезли его за деревню.

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