Все село собралось на похороны фельдшера, убитой пациентами — онлайн-трансляция прощания

Поделиться
Поделиться
Поделиться
Поделиться
Поделиться
Съемочная группа НГС находится на месте событий. Корреспондент Настасья Медведева сообщает, что к дому фельдшера на улице Колхозной уже съезжаются жители села.
Поделиться
Поделиться
Убийство произошло в ночь на 25 сентября, когда Ольга Земляницкая пришла на вызов к двум жителям села. Накануне происшествия у мужчин было застолье, в какой-то момент они решили поджечь спирт, в результате чего один из них получил ожог. Когда фельдшер пришла на вызов, произошел конфликт. По показаниям обвиняемого, одной из причин конфликта стало долгое ожидание доктора (Ольга Земляницкая пришла на вызов через 30 минут).
Вайткович признался следователям, что нанес фельдшеру не меньше 7 ударов по голове, утром они вместе с другом завернули тело в палас и вывезли его за деревню.
Поделиться