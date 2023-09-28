Все село собралось на похороны фельдшера, убитой пациентами — онлайн-трансляция прощания

28 сентября в селе Иштан Томской области хоронят фельдшера Ольгу Земляницкую. Три дня назад тело женщины нашли в лесу на окраине села. По подозрению в совершении преступления задержали местного жителя Андрея Вайтковича, на допросе мужчина признался в преступлении. 27 сентября Кривошеинский районный суд выбрал меру пресечения для Вайтковича — 41-летнего обвиняемого отправили в СИЗО на 1 месяц 30 дней.