«До последней минуты оставалась верна клятве Гиппократа»: минздрав о зверском убийстве фельдшера в сибирском селе

Тело Ольги Земляницкой нашли вечером 25 сентября в лесу недалеко от села Иштан. По подозрению в совершении преступления задержали местного жителя, он на допросе дал признательные показания. Как рассказала НГС знакомая погибшей, очевидцы заметили, как тело фельдшера везли в мусорную кучу. Женщину искали всей деревней после того, как с ней не смогли связаться из районной больницы.

