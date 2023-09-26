«До последней минуты оставалась верна клятве Гиппократа»: минздрав о зверском убийстве фельдшера в сибирском селе

Начальник департамента здравоохранения Томской области Роберт Фидаров выразил соболезнования в связи с гибелью фельдшера села Иштан Кривошеинского района Ольги Земляницкой. Женщину, предположительно, убили вызвавшие ее пациенты.
— Ольге Григорьевне был 61 год, из них около 40 лет она отдала медицине. Долгое время работала в селе Иштан, где ее знали и любили как доброго и отзывчивого человека, замечательного специалиста. Невозможно поверить, что преступники отняли жизнь талантливого, до конца преданного своему делу человека. Родным, близким и коллегам — сил и стойкости, чтобы пережить горечь утраты. Светлая память настоящему медику, герою, которая всегда готова была прийти на помощь своим пациентам и до последней минуты оставалась верна клятве Гиппократа, — заявил 26 сентября Фидаров.
Глава департамента томского здравоохранения подчеркнул, что надеется, что преступление не останется без ответа, и виновников сурово накажут.
Тело Ольги Земляницкой нашли вечером 25 сентября в лесу недалеко от села Иштан. По подозрению в совершении преступления задержали местного жителя, он на допросе дал признательные показания. Как рассказала НГС знакомая погибшей, очевидцы заметили, как тело фельдшера везли в мусорную кучу. Женщину искали всей деревней после того, как с ней не смогли связаться из районной больницы.