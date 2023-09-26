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СрочноПоявилось фото с места убийства фельдшера
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Следователи показали фото с места убийства фельдшера в сибирском селе

Подозреваемого задержали

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Так выглядит дом, где убили фельдшера

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Следователи показали фото дома, где убили местного фельдшера Ольгу Земляницкую. Трагедия произошла в Томской области в Кривошенском районе в селе Иштан.

Как сообщили в пресс-службе СК России по Томской области, в ведомстве возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Тело Ольги Земляницкой нашли вечером 25 сентября в лесу недалеко от села Иштан. По подозрению в совершении преступления задержали местного жителя, он на допросе в качестве подозреваемого дал признательные показания, сообщили в ведомстве.

— Фельдшер в тот день приехала по вызову для оказания медицинской помощи знакомому подозреваемого. Со слов подозреваемого, он подверг избиению женщину из-за возникшей между ними ссоры, — сообщили следователи.

В ближайшее время задержанному предъявят обвинение и будут решать вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как ранее рассказала НГС знакомая погибшей, очевидцы видели, как тело фельдшера везли в мусорную кучу. Женщину искали всей деревней после того, как с ней не смогли связаться из районной больницы.

Недавно в Новосибирской области 18-летний юноша убил 84-летнюю учительницу русского языка в ее собственном доме.

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