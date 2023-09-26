Следователи показали фото с места убийства фельдшера в сибирском селе

Следователи показали фото дома, где убили местного фельдшера Ольгу Земляницкую. Трагедия произошла в Томской области в Кривошенском районе в селе Иштан.
Как сообщили в пресс-службе СК России по Томской области, в ведомстве возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
Тело Ольги Земляницкой нашли вечером 25 сентября в лесу недалеко от села Иштан. По подозрению в совершении преступления задержали местного жителя, он на допросе в качестве подозреваемого дал признательные показания, сообщили в ведомстве.
— Фельдшер в тот день приехала по вызову для оказания медицинской помощи знакомому подозреваемого. Со слов подозреваемого, он подверг избиению женщину из-за возникшей между ними ссоры, — сообщили следователи.
В ближайшее время задержанному предъявят обвинение и будут решать вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Как ранее рассказала НГС знакомая погибшей, очевидцы видели, как тело фельдшера везли в мусорную кучу. Женщину искали всей деревней после того, как с ней не смогли связаться из районной больницы.
Недавно в Новосибирской области 18-летний юноша убил 84-летнюю учительницу русского языка в ее собственном доме.