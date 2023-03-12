«Спрятал тело в надворной постройке»: новосибирскую учительницу русского языка убили в собственном доме

По версии следствия, 18-летний житель Татарского района в ночь с 9 на 10 марта проник в дом к пожилой женщине. Он хотел обокрасть пенсионерку, но увидел, что женщина проснулась.

— Молодой человек нанес ей один удар ножом в область шеи, после чего завладел имуществом односельчанки. Впоследствии мужчина спрятал тело женщины в надворной постройке, а сам скрылся с места преступления, — сообщили следователи.