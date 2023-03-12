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«Спрятал тело в надворной постройке»: новосибирскую учительницу русского языка убили в собственном доме

Женщина проработала в школе 40 лет

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Как пишет издание «Знамя труда», мужчина убил пенсионерку ради ноутбука и двух колонок

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В Новосибирской области 18-летнего местного жителя обвиняют в убийстве 84-летней учительницы в ее собственном доме. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области.

По версии следствия, 18-летний житель Татарского района в ночь с 9 на 10 марта проник в дом к пожилой женщине. Он хотел обокрасть пенсионерку, но увидел, что женщина проснулась.

— Молодой человек нанес ей один удар ножом в область шеи, после чего завладел имуществом односельчанки. Впоследствии мужчина спрятал тело женщины в надворной постройке, а сам скрылся с места преступления, — сообщили следователи.

Тело женщины нашли местные жители вечером 10 марта. Обвиняемого юношу задержали, он признался в преступлении, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Ранее молодой человек уже был судим за преступление против собственности.

В издании «Знамя труда» отметили, что молодой человек вошел в доверие к пенсионерке и убил ее ради ноутбука и двух колонок.

Как говорится в официальной группе «МКОУ Ново-Никольская СОШ» в социальной сети «ВКонтакте», погибшая Валентина Перкова проработала в школе 40 лет с 1961 года по 2001 год.

— С первых лет своей педагогической деятельности Валентина Петровна проявила себя как компетентный, дисциплинированный, эрудированный учитель. Эту профессию она выбрала по призванию. Перкова Валентина Петровна имеет звания: «Ветеран труда», «Отличник народного просвещения РСФСР», «Заслуженный учитель РФ».

Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким Валентины Перковой.

Недавно мы писали, что мужчину-иностранца обвиняют в убийстве владелицы автомобиля. По версии следствия, он заплатил ей деньги, но в течение нескольких месяцев так и не получил автомобиль.

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