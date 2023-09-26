«Прохожие видели, как ее тело везли в мусор»: в сибирском селе пациенты зверски убили любимого всеми фельдшера

В Томской области в Кривошенском районе в селе Иштан убили фельдшера, которая пришла на вызов ночью. Информацию об этом редакции НГС подтвердила глава сельсовета Лариса Маленкова.
По информации из сельсовета, 61-летняя Ольга Земляницкая отправилась на вызов примерно в час ночи. Машин в селе нет, поэтому женщина пошла одна пешком. Она знала дорогу к тому дому, откуда поступил вызов, жила недалеко, знала мужчину, который вызвал помощь.
— Пишут, что ее расчленили, нет, она целая. Хороший фельдшер с многолетним стажем, ее все любили, — рассказали в администрации.
Точной информации, как произошла трагедия, в администрации пока нет, но говорят, что сообщения о расчленении, которые появились, в частности, в телеграм-канале Mash, неверны.
Как пишет Mash со ссылкой на источники, фельдшера вызвали мужчины, которые выпивали. Один из компании решил поджечь спирт, но огонь попал на руку другого мужчины. На вызов приехала 61-летняя Ольга, женщина зашла в дом, где на нее накинулись и несколько раз ударили головой о стену. После случившегося женщина потеряла сознание и погибла.
Случившееся подтвердили редакции НГС и местные жители.
— Она не расчлененная, не растерзанная, у нее побито лицо. Ольга прожила в Иштане большую часть жизни, больше 30 лет. Оказывала помощь, работала фельдшером, вырастила и подняла там многих, а они так с ней поступили. Ее искала вся деревня, позвонили из районной больницы, она не взяла трубку, начали искать, проверили всё: все подполы, крыши, всё, что можно. Прохожие видели людей, которые везли ее тело в мусорную кучу, — рассказала знакомая убитой.
В комментариях в томских пабликах Ольгу называют человеком с большой буквы, по их словам, всю свою жизнь женщина помогала другим и отлично знала свою работу.
В Следственном комитете Томской области уточняют информацию.
Редакция НГС приносит соболезнование родным и близким погибшей.
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