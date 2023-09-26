«Прохожие видели, как ее тело везли в мусор»: в сибирском селе пациенты зверски убили любимого всеми фельдшера

— Пишут, что ее расчленили, нет, она целая. Хороший фельдшер с многолетним стажем, ее все любили, — рассказали в администрации.

Точной информации, как произошла трагедия, в администрации пока нет, но говорят, что сообщения о расчленении, которые появились, в частности, в телеграм-канале Mash, неверны.