Разговаривала по телефону: поезд сбил 18-летнюю девушку в Новосибирской области

В Новосибирской области поезд сбил 18-летнюю девушку. Как сообщили в пресс-службе транспортной полиции, сибирячка разговаривала по телефону и не услышала приближающийся состав.
— В дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Инская поступило сообщение о травмировании пешехода на железной дороге на окраине города Черепаново, — пояснили в ведомстве.
Девушку с различными травмами доставили в больницу. Транспортные полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. На месте инцидента работает следственно-оперативная группа.
Ранее 10-летний мальчик попал под поезд в Новосибирской области. В результате произошедшего ребенок погиб.