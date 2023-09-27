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Разговаривала по телефону: поезд сбил 18-летнюю девушку в Новосибирской области

Инцидент произошел недалеко от Черепаново

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Сибирячка попала в больницу

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В Новосибирской области поезд сбил 18-летнюю девушку. Как сообщили в пресс-службе транспортной полиции, сибирячка разговаривала по телефону и не услышала приближающийся состав.

— В дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Инская поступило сообщение о травмировании пешехода на железной дороге на окраине города Черепаново, — пояснили в ведомстве.

Девушку с различными травмами доставили в больницу. Транспортные полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. На месте инцидента работает следственно-оперативная группа.

Ранее 10-летний мальчик попал под поезд в Новосибирской области. В результате произошедшего ребенок погиб.

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