«С учетом повышенного расхода»: Росавиация потребовала научить пилотов правильно считать остаток топлива в самолетах

Росавиация квалифицировала аварийную посадку самолета «Уральский авиалиний» в поле в Новосибирской области как «серьезный авиационный инцидент», сообщает «КоммерсантЪ».
Утром 12 сентября борт аварийно сел в пшеницу в Убинском районе.
Издание указывает, что виновники пока не определены, но ведомство распространило бюллетень «Информации по безопасности полетов №9». Именно в нем и говорится о серьезности происшествия и приводятся рекомендации авиакомпаниям о дополнительном обучении летчиков в случае отказа системы уборки шасси самолета.
Главным требованием к пилотам, по данным «КоммерсантЪ», в бюллетене указывается обязанность пилотов правильно рассчитывать остаток топлива с учетом его повышенного расхода и только после этого принимать решение об уходе на запасной аэродром. А экипажу А-320 керосина до него как раз и не хватило.
В ведомстве напомнили, что технические неисправности, например, неубранное шасси, как в случае с бортом «Уральских авиалиний», увеличивают расход топлива. И при расчетах нужно использовать рекомендованные таблицы.
Редакция НГС обратилась в Росавиацию с просьбой выслать бюллетень или сообщить, где можно с ним ознакомиться.
Именно на математическую ошибку пилотов указал источник НГС.
«Уральские авиалинии» сейчас огораживают и чинят самолет. Пока владелец поля подсчитывает ущерб, а пассажиры получают компенсации, на месте работают технические специалисты авиакомпании.
На борту рейса Сочи — Омск находились 159 пассажиров (23 из них — дети, в том числе двое младенцев) и шесть членов экипажа. Прочитайте всё, что сказал о происшествии глава авиакомпании.
На месте посадки самолета и в пункте временного размещения побывала журналист НГС. Всю информацию о происшествии мы собрали в одном сюжете.