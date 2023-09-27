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Посадка самолета в поле

«С учетом повышенного расхода»: Росавиация потребовала научить пилотов правильно считать остаток топлива в самолетах

Ведомство выступило с требованием после посадки самолета в поле с пшеницей в Новосибирской области

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В ведомстве напомнили, что технические неисправности, например неубранное шасси, увеличивают расход топливо

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Росавиация квалифицировала аварийную посадку самолета «Уральский авиалиний» в поле в Новосибирской области как «серьезный авиационный инцидент», сообщает «КоммерсантЪ».

Утром 12 сентября борт аварийно сел в пшеницу в Убинском районе.

Издание указывает, что виновники пока не определены, но ведомство распространило бюллетень «Информации по безопасности полетов №9». Именно в нем и говорится о серьезности происшествия и приводятся рекомендации авиакомпаниям о дополнительном обучении летчиков в случае отказа системы уборки шасси самолета.

Главным требованием к пилотам, по данным «КоммерсантЪ», в бюллетене указывается обязанность пилотов правильно рассчитывать остаток топлива с учетом его повышенного расхода и только после этого принимать решение об уходе на запасной аэродром. А экипажу А-320 керосина до него как раз и не хватило.

В ведомстве напомнили, что технические неисправности, например, неубранное шасси, как в случае с бортом «Уральских авиалиний», увеличивают расход топлива. И при расчетах нужно использовать рекомендованные таблицы.

Бюллетень в открытом доступе пока не опубликован

Бюллетень в открытом доступе пока не опубликован

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Редакция НГС обратилась в Росавиацию с просьбой выслать бюллетень или сообщить, где можно с ним ознакомиться.

Именно на математическую ошибку пилотов указал источник НГС.

«Уральские авиалинии» сейчас огораживают и чинят самолет. Пока владелец поля подсчитывает ущерб, а пассажиры получают компенсации, на месте работают технические специалисты авиакомпании.

На борту рейса Сочи — Омск находились 159 пассажиров (23 из них — дети, в том числе двое младенцев) и шесть членов экипажа. Прочитайте всё, что сказал о происшествии глава авиакомпании.

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