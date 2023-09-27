«С учетом повышенного расхода»: Росавиация потребовала научить пилотов правильно считать остаток топлива в самолетах

Главным требованием к пилотам, по данным «КоммерсантЪ», в бюллетене указывается обязанность пилотов правильно рассчитывать остаток топлива с учетом его повышенного расхода и только после этого принимать решение об уходе на запасной аэродром. А экипажу А-320 керосина до него как раз и не хватило.