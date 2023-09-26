Ранил в ногу осколком. Стало известно, как погибла в Турции феминистка из Новосибирска

Стало известно, как погибла уроженка Новосибирска Анастасия Емельянова. По данным турецкого агентства DHA, молодой человек девушки ранил ее в ногу осколком. Сибирячка погибла от потери крови.
По данным агентства, трагедия произошла в 4-этажном доме в городе Эрзуруме. 32-летняя Анастасия Емельянова переехала в Турцию в 2022 году и работала ИТ-специалистом на предприятии. Примерно 8 месяцев назад девушка через социальные сети познакомилась с 29-летним сирийцем Низаром. Молодой человек работал бариста в турецком кафе.
Как сообщает DHA, конфликт между Анастасией и Низаром начался ночью 20 сентября. Через несколько часов после ссоры молодой человек спустился к соседу, который работает фельдшером, и попросил о помощи, сказав, что девушка ранена.
— Мы поднялись на 4-й этаж, дверь была открыта. Я заглянул и увидел свертывающуюся кровь, понял, что женщина скончалась, — приводит слова очевидца DHA.
На место приехали скорая помощь и полиция, но спасти девушку не удалось, она погибла от потери крови. Низара, по данным агентства, задержали, на допросе он признался, что ранил Анастасию осколком в ногу.
Как рассказала НГС знакомая девушки, Анастасия окончила филологический факультет НГУ. Она всегда поддерживала других в сложной ситуации.
Судя по социальным сетям Анастасии Емельяновой, она была феминисткой, занималась вышивкой. Первые фотографии из Турции девушка начала выкладывать в мае прошлого года. По словам другой знакомой, Анастасия была одним из авторов ютьюб-канала о борьбе женщин за права.
Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким погибшей.
Недавно при обрушении подпорной стены у базы отдыха в Дагестане погибла фотограф из Новосибирска. О случившемся потребовал доложить Александр Бастрыкин.