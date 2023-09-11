Фотограф из Новосибирска погибла при обрушении стены на турбазе в Дагестане

При обрушении подпорной стены на базе отдыха на территории Чиркейского водохранилища в Дагестане погибла жительница Новосибирска. По данным республиканского МВД, она, как и другой пострадавший мужчина — фотографы.
— По предварительной информации, в результате падения сооружения, высотой 5,5 метров, построенной для удержания грунта, погибла 23-летняя жительница Новособирска. 26-летний житель города Велики Луки с ушибами госпитализирован в больницу Буйнакска. Известно, что погибшая и пострадавший — фотографы, приехавшие в Дагестан с группой коллег несколько месяцев назад, — сообщили в МВД Дагестана 11 сентября.
По предварительной информации, в результате падения сооружения, высотой 5,5 метров, построенной для удержания грунта, погибла 23-летняя жительница Новособирска. 26-летний житель города Велики Луки с ушибами госпитализирован в больницу Буйнакска. Известно, что погибшая и пострадавший — фотографы, приехавшие в Дагестан с группой коллег несколько месяцев назад.
По факту происшествия следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан инициирована процессуальная проверка, решение по которой на момент публикации материала не принято.
Ранее сибирская туристка погибла от удара молнии во время восхождения на пик Звездный в природном парке «Ергаки», что в Ермаковском районе края.