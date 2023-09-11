freedom
СЕЙЧАС +15°С
Пробки 2/10
usd 97.92
eur 104.89
Тема дняНазначен новый главный физкультурник мэрии
Все новости
Все новости

Фотограф из Новосибирска погибла при обрушении стены на турбазе в Дагестане

Ей было 23 года, она приехала на отдых с группой других фотографов

4 721

Трагедией закончился отдых группы фотографов

Поделиться

При обрушении подпорной стены на базе отдыха на территории Чиркейского водохранилища в Дагестане погибла жительница Новосибирска. По данным республиканского МВД, она, как и другой пострадавший мужчина — фотографы.

— По предварительной информации, в результате падения сооружения, высотой 5,5 метров, построенной для удержания грунта, погибла 23-летняя жительница Новособирска. 26-летний житель города Велики Луки с ушибами госпитализирован в больницу Буйнакска. Известно, что погибшая и пострадавший — фотографы, приехавшие в Дагестан с группой коллег несколько месяцев назад, — сообщили в МВД Дагестана 11 сентября.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Кадрый с места несчастного случая

Видео: телеграм-канал "Криминальная хроника"

По предварительной информации, в результате падения сооружения, высотой 5,5 метров, построенной для удержания грунта, погибла 23-летняя жительница Новособирска. 26-летний житель города Велики Луки с ушибами госпитализирован в больницу Буйнакска. Известно, что погибшая и пострадавший — фотографы, приехавшие в Дагестан с группой коллег несколько месяцев назад.

По факту происшествия следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан инициирована процессуальная проверка, решение по которой на момент публикации материала не принято.

Ранее сибирская туристка погибла от удара молнии во время восхождения на пик Звездный в природном парке «Ергаки», что в Ермаковском районе края.

По теме

Погибла туристкаФотографыНесчастный случайОбрушение стены
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ9
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter