«Никто не может поверить»: феминистку из Новосибирска убили в Турции

Уроженка Новосибирска Анастасия Емельянова найдена мертвой в Турции. Как сообщают знакомые девушки, ее убили в городе Эрзуруме. Пост о гибели сибирячки разместили в социальных сетях.

Как написала знакомая Анастасии, 32-летняя девушка с 20 сентября не выходила на связь, ее мобильный телефон был выключен. Сибирячка проживала в Турции со своим молодым человеком. Спустя несколько дней знакомая сообщила в социальных сетях, что Анастасию нашли погибшей. Как указано в посте, по подозрению в убийстве якобы задержан ее молодой человек.