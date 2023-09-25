«Никто не может поверить»: феминистку из Новосибирска убили в Турции

Уроженка Новосибирска Анастасия Емельянова найдена мертвой в Турции. Как сообщают знакомые девушки, ее убили в городе Эрзуруме. Пост о гибели сибирячки разместили в социальных сетях.
Как написала знакомая Анастасии, 32-летняя девушка с 20 сентября не выходила на связь, ее мобильный телефон был выключен. Сибирячка проживала в Турции со своим молодым человеком. Спустя несколько дней знакомая сообщила в социальных сетях, что Анастасию нашли погибшей. Как указано в посте, по подозрению в убийстве якобы задержан ее молодой человек.
— Настю убили три дня назад в Эрзуруме. Теперь дело за консулом, ритуальной службой. Адвоката для мамы Насти в Турции бесплатно предоставили прекрасные турецкие феминистки, которые помогают женщинам в ситуации насилия, — написала знакомая в посте.
Судя по социальным сетям Анастасии Емельяновой, она была феминисткой, занималась вышивкой. Первые фотографии из Турции она начала выкладывать в мае прошлого года. По словам знакомой, девушка была одним из авторов ютуб-канала о борьбе женщин за права.
— Она любила вышивать, готовить веганскую еду, встречаться с друзьями. Она планировала жить, — говорится в посте. — Теперь Насти нет. И никто не может поверить.
О том, что Анастасия погибла, подтвердила редакции НГС другая знакомая девушки на анонимных условиях, также она сообщила, что девушка родилась в Новосибирске и окончила СПбГУ.
Журналист пыталась связаться с посольством Турции в России, но дозвониться не получилось, НГС направил запрос.
Редакция НГС приносит соболезнование родным и близким погибшей.
Недавно при обрушении подпорной стены у базы отдыха в Дагестане погибла фотограф Новосибирска. О случившемся потребовал доложить Александр Бастрыкин.