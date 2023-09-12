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Погибла фотограф из Новосибирска: Бастрыкин потребовал доложить о трагедии в Дагестане

Бетонная плита рухнула на автомобиль

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В трагедии также пострадал 26-летний житель города Великие Луки, его госпитализировали

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Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доложить о трагедии в Дагестане. При обрушении бетонной плиты на автомобиль на территории базы отдыха погибла фотограф из Новосибирска. Девушке было 23 года.

В пресс-службе СУ СК России сообщили о том, что инцидент произошел на территории зоны отдыха в селе Чиркей Буйнакского района. После случившегося следователи по Республике Дагестан возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

— Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Республике Дагестан Дмитрию Беляеву представить доклад о первоначальных результатах расследования, — говорится в сообщении.

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Видео: пресс-служба СУ СК России

Недавно в Республике Алтай 35-летний турист погиб во время спуска с перевала на велосипеде. Он не справился с управлением.

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