Погибла фотограф из Новосибирска: Бастрыкин потребовал доложить о трагедии в Дагестане

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доложить о трагедии в Дагестане. При обрушении бетонной плиты на автомобиль на территории базы отдыха погибла фотограф из Новосибирска. Девушке было 23 года.
В пресс-службе СУ СК России сообщили о том, что инцидент произошел на территории зоны отдыха в селе Чиркей Буйнакского района. После случившегося следователи по Республике Дагестан возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
— Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Республике Дагестан Дмитрию Беляеву представить доклад о первоначальных результатах расследования, — говорится в сообщении.
Недавно в Республике Алтай 35-летний турист погиб во время спуска с перевала на велосипеде. Он не справился с управлением.