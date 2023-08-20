Разогнался и не справился с управлением: турист погиб на Алтае вовремя спуска с перевала на велосипеде

В Республике Алтай 35-тений турист из Тюменской области погиб во время спуска с перевала на велосипеде. Как сообщили в пресс-службе следственного комитета Республики, инцидент произошел 18 августа в недалеко от села Балыктуюль в Улаганском районе.
— По предварительным данным, группа туристов из Тюменской области в составе 17 человек ехала в сторону Телецкого озёра. Спускаясь с перевала один из велосипедистов разогнался, не справился с управлением и упал на землю, ударившись головой о камни, — пояснили в СК.
Мужчину с тяжелой травмой головы доставили в районную больницу, где позже он скончался, не приходя в сознание. Следователи проводят проверку по факту гибели велосипедиста, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение.
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