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«Сорвался со страховки»: новосибирец погиб при восхождении на Алтае

Тело транспортируют на вертолете

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Группа туристов не была зарегистрирована в МЧС

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Новосибирский турист сорвался со страховки в Республике Алтай. После падения он погиб.

О происшествии рассказали в ГУ МЧС России по Республике Алтай:

— 10 августа в 12:09 по системе 112 поступило сообщение, что в районе Северо-Чуйского хребта, на перевале «Контейнер», при прохождении туристического маршрута при очевидных обстоятельствах сорвался со страховки и после падения погиб житель Новосибирской области.

О происшествии сообщил один из участников группы, которая состояла из четырех человек. Она не была зарегистрирована в ГУ МЧС по региону. На место направят вертолет, чтобы транспортировать тело погибшего.

На этой неделе туристка пострадала во время восхождения на Алтае. Она попала под камнепад.

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