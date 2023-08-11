«Сорвался со страховки»: новосибирец погиб при восхождении на Алтае

Новосибирский турист сорвался со страховки в Республике Алтай. После падения он погиб.
О происшествии рассказали в ГУ МЧС России по Республике Алтай:
— 10 августа в 12:09 по системе 112 поступило сообщение, что в районе Северо-Чуйского хребта, на перевале «Контейнер», при прохождении туристического маршрута при очевидных обстоятельствах сорвался со страховки и после падения погиб житель Новосибирской области.
О происшествии сообщил один из участников группы, которая состояла из четырех человек. Она не была зарегистрирована в ГУ МЧС по региону. На место направят вертолет, чтобы транспортировать тело погибшего.
На этой неделе туристка пострадала во время восхождения на Алтае. Она попала под камнепад.