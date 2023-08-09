На Алтае пострадала туристка при восхождении на гору Белуха — она попала под камнепад

В Республике Алтай 38-летняя туристка из Набережных Челнов пострадала при восхождении на гору Белуха. Как сообщили в МЧС Республики, инцидент произошел в ночь с 8 на 9 августа в районе перевала «Делоне».
— Зарегистрированная туристическая группа в составе 7 человек, при подъеме попала под камнепад. В результате которого пострадала жительница 38-летняя туриста, она получила травмы конечностей, самостоятельно передвигаться не могла, — пояснили в ведомстве.
На помощь туристам из Горно-Алтайска направили частный вертолет. В 12:50 борт с пострадавшей приземлился в селе Тюнгур. Женщину передали бригаде скорой медицинской помощи Усть-Коксинской больницы.
Ранее в селе Тюнгур Республики Алтай вертолет Ми-8 загорелся при посадке, на борту находились 16 человек. В происшествии пострадали 10 человек, четверо погибли, позже в больнице скончалась еще одна женщина. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.