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На Алтае пострадала туристка при восхождении на гору Белуха — она попала под камнепад

Женщину эвакуировали частным вертолетом

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Инцидент произошел в районе перевала «Делоне»

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В Республике Алтай 38-летняя туристка из Набережных Челнов пострадала при восхождении на гору Белуха. Как сообщили в МЧС Республики, инцидент произошел в ночь с 8 на 9 августа в районе перевала «Делоне».

— Зарегистрированная туристическая группа в составе 7 человек, при подъеме попала под камнепад. В результате которого пострадала жительница 38-летняя туриста, она получила травмы конечностей, самостоятельно передвигаться не могла, — пояснили в ведомстве.

На помощь туристам из Горно-Алтайска направили частный вертолет. В 12:50 борт с пострадавшей приземлился в селе Тюнгур. Женщину передали бригаде скорой медицинской помощи Усть-Коксинской больницы.

Ранее в селе Тюнгур Республики Алтай вертолет Ми-8 загорелся при посадке, на борту находились 16 человек. В происшествии пострадали 10 человек, четверо погибли, позже в больнице скончалась еще одна женщина. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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