Новосибирец прогуливался мимо бара «Республика» и его силком затащили внутрь — ему это почему-то не понравилось

Жителя Новосибирска Юрия задержали мужчины возле бара «Республика», когда он проходил мимо. По словам новосибирца, парни, представившиеся охранниками, обвинили его в том, что он якобы разбил входную дверь в заведении. В баре отрицают, что это были их сотрудники.
— Я шел домой мимо заведения «Республика». Возле площади Ленина на меня накинулась толпа мужчин в количестве 4 человек. Мне сразу провели силовой захват, заломав правую руку. В шоковом состоянии я попытался выяснить, что случилось. Они сказали, что являются охранниками бара «Республика». Удерживали меня и вели по улице, применяя силовой прием. Сказали, что сейчас спустимся вниз и там разберемся. Рядом стояли две полицейские машины, полицейские никак не отреагировали на мое задержание. Внизу меня усадили на лавочку и два охранника встали напротив меня. Другой сотрудник пошел смотреть видео по камерам, — вспоминает Юрий.
Когда сотрудник увидел по камерам, что дверь разбил не Юрий, его отпустили. Мужчина вышел на улицу и пошел к полицейской машине, где написал заявление. Мужчина отмечает: человек, который представился охранником бара и проводил силовой прием, стоял рядом.
В «Республике» прокомментировали ситуацию. По словам пресс-секретаря бара Валентина Каменева, в 01:42 в заведении при выходе гости разбили стекло в двери. На звук разбитого стекла среагировали сотрудники заведения, которые вышли на улицу в поисках гражданина, совершившего это. В этот момент на улице также находились другие гости заведения, которые подумали, что стекло разбил Юрий.
— Сотрудники заведения уже выявили того гостя, который разбил стекло и отдельно проводили с ним беседу. Другие гости, которые подумали, что разбил стекло Юрий, завели его в заведение, но уже спустя минуту сотрудники заведения обнаружили чрезмерную активность гостей, решивших проявить гражданский долг, и указали им на их ошибку. Около 3 минут мужчина беседовал с гостями, которые его удерживали, после чего они покинули заведение все вместе. Отдельно подчеркну — сотрудники заведения не удерживали данного гостя, — рассказал Валентин Каменев.
В ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС не смогли оперативно прокомментировать происшествие. В ведомстве уточняют информацию.
Ранее НГС писал о том, как новосибирец уснул за столом в баре, а охранники вытолкали его вместе с компанией на улицу.