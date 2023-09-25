Новосибирец прогуливался мимо бара «Республика» и его силком затащили внутрь — ему это почему-то не понравилось

— Я шел домой мимо заведения «Республика». Возле площади Ленина на меня накинулась толпа мужчин в количестве 4 человек. Мне сразу провели силовой захват, заломав правую руку. В шоковом состоянии я попытался выяснить, что случилось. Они сказали, что являются охранниками бара «Республика». Удерживали меня и вели по улице, применяя силовой прием. Сказали, что сейчас спустимся вниз и там разберемся. Рядом стояли две полицейские машины, полицейские никак не отреагировали на мое задержание. Внизу меня усадили на лавочку и два охранника встали напротив меня. Другой сотрудник пошел смотреть видео по камерам, — вспоминает Юрий.

